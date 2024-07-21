Поліція опублікувала відео з підозрюваним у вбивстві Ірини Фаріон

У поліції описали прикмети молодого чоловіка.
Правоохоронці встановлюють особу та місце перебування чоловіка, який може бути причетним до вбивства Ірини Фаріон.
Пресслужба Нацполіції опублікувала відео із підозрюваним, а також його фото та прикмети.
Прикмети розшукуваного: вік - близько 20 років; зріст - 170-180 см; худорлявої статури.
На момент скоєння злочину був одягнений у:
- спортивні штани темного кольору; чорну кофту з довгим рукавом, зверху якої - футболка червоного кольору з білими смужками на рукавах та написом білими латинськими літерами на лицевій стороні;
- на голові - панама темного кольору з емблемою по центру, з широкими полями;
- на ногах - білі високі шкарпетки, кросівки черво-чорні з білою підошвою;
- на руках - червоні рукавиці.
“Якщо ви володієте інформацією, що допоможе ідентифікувати особу та встановити місце перебування розшукуваного зловмисника - телефонуйте за номерами 0684409164, 0933450461 або на оперативну лінію 102”, - йдеться у повідомленні.
Правоохоронці закликають не вживати жодних заходів для самостійного затримання розшукуваного чоловіка або схожої на нього особи.
Нагадаємо, у п’ятницю, 19 липня, близько 19:30 невідомий чоловік вистрелив у голову Ірини Фаріон з пістолета без глушника. Її госпіталізували у важкому стані і через декілька годин вона померла. Лікарі зазначили, що після операції у Ірини Фаріон не витримало серце. Кілера, який упродовж тривалого часу вистежував свою жертву біля її будинку, досі не знайдено.
Читайте також: