Поліція опублікувала відео з підозрюваним у вбивстві Ірини Фаріон

Правоохоронці встановлюють особу та місце перебування чоловіка, який може бути причетним до вбивства Ірини Фаріон.

Пресслужба Нацполіції опублікувала відео із підозрюваним, а також його фото та прикмети.

Прикмети розшукуваного: вік - близько 20 років; зріст - 170-180 см; худорлявої статури.

Підозрюваний у вбивстві Ірини Фаріон / Фото: Національна поліція України

На момент скоєння злочину був одягнений у:

спортивні штани темного кольору; чорну кофту з довгим рукавом, зверху якої - футболка червоного кольору з білими смужками на рукавах та написом білими латинськими літерами на лицевій стороні;

на голові - панама темного кольору з емблемою по центру, з широкими полями;

на ногах - білі високі шкарпетки, кросівки черво-чорні з білою підошвою;

на руках - червоні рукавиці.

“Якщо ви володієте інформацією, що допоможе ідентифікувати особу та встановити місце перебування розшукуваного зловмисника - телефонуйте за номерами 0684409164, 0933450461 або на оперативну лінію 102”, - йдеться у повідомленні.

Підозрюваний у вбивстві Ірини Фаріон біля будинку екснардепки

Правоохоронці закликають не вживати жодних заходів для самостійного затримання розшукуваного чоловіка або схожої на нього особи.

Нагадаємо, у п’ятницю, 19 липня, близько 19:30 невідомий чоловік вистрелив у голову Ірини Фаріон з пістолета без глушника . Її госпіталізували у важкому стані і через декілька годин вона померла. Лікарі зазначили, що після операції у Ірини Фаріон не витримало серце. Кілера, який упродовж тривалого часу вистежував свою жертву біля її будинку, досі не знайдено.

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