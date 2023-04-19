Поліція перевіряє всі речі, які представники УПЦ МП вивозять з Лаври — Ткаченко

Комісія Міністерства культури склала протокол про незадовільний стан приміщень Києво-Печерської лаври, а поліція перевіряє всі речі які представники УПЦ Московського патріархату вивозять з території державного заповідника.

Про це в ефірі телемарафону заявив голова Мінкульту Олександр Ткаченко.

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"Комісія ефективна, тому що вона працює. Сьогодні комісія зайшла у два корпуси Лаври, в тому числі де галерея знаходиться. Зафіксувала незадовільний стан цих об’єктів. Відповідно було складено протокол і опечатали ці об’єкти", - сказав він.

Ткаченко також розповів, що парафіяни Московського патріархату пошкодили захисні ролети опечатаного Мінкультом корпусу, коли комісія вже пішла, після чого правоохоронці склали протокол щодо порушення громадського порядку.

Міністр розповів, що правоохоронці перевіряють всі речі, які представники УПЦ МП вивозять з території Лаври. Також фіксуються всі люди які заходять на територію заповідника, але не є монахами чи семінаристами.

Він додав, що наразі триває процес передачі владі музейних обʼєктів на території Лаври і цей процес вже давно завершили б, якби комісії не перешкоджали працювати.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києво-Печерській лаврі знову неспокійно – там 19 квітня віряни УПЦ МП вибили двері в одному з корпусів лаври. Так вони блокували роботу комісії Мінкульту.

Крім того, ми раніше інформували, що комісія Мінкульту в середині квітня розпочала перевірку у Києво-Печерській лаврі після розірвання договору оренди з УПЦ МП. Там зафіксували руйнування та пошкодження об'єктів культурної спадщини.

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