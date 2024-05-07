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Обстріл Костянтинівки: поліція показала кадри перших хвилин після удару (відео)

Обстріл Костянтинівки: поліція показала кадри перших хвилин після удару (відео)

Наслідки обстрілу Костянтинівки 6 травня / Фото: Національна поліція України

РФ продовжує тероризувати цивільних.

У понеділок, 6 травня, армія РФ вдарила по Костянтинівці авіабомбою та артилерією. Внаслідок атаки 4 людей отримали осколкові поранення, зокрема один чоловік перебував у вкрай важкому стані.

Про це повідомляє МВС України.

У поліції показали кадри перших хвилин після обстрілу Костянтинівки

У поліції показали кадри перших хвилин після обстрілу Костянтинівки

Правоохоронці надали постраждалим медичну допомогу та швидко доставили їх до лікарні.

Нагадаємо, внаслідок атаки РФ по Костянтинівці 23 квітня поранення дістали 5 людей, які рухалися автомобілем й опинилися в епіцентрі вибуху. Парамедики поліції надали постраждалим домедичну допомогу та евакуювали їх до лікарні.

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