Обстріл Костянтинівки: поліція показала кадри перших хвилин після удару (відео)

РФ продовжує тероризувати цивільних.
У понеділок, 6 травня, армія РФ вдарила по Костянтинівці авіабомбою та артилерією. Внаслідок атаки 4 людей отримали осколкові поранення, зокрема один чоловік перебував у вкрай важкому стані.
Про це повідомляє МВС України.
Правоохоронці надали постраждалим медичну допомогу та швидко доставили їх до лікарні.
Нагадаємо, внаслідок атаки РФ по Костянтинівці 23 квітня поранення дістали 5 людей, які рухалися автомобілем й опинилися в епіцентрі вибуху. Парамедики поліції надали постраждалим домедичну допомогу та евакуювали їх до лікарні.
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