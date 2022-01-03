Спочатку "поліція" поклала на капот: у Мелітополі хлопець оригінально освідчився коханій

Дівчина погодилася вийти заміж.
У Мелітополі на Запоріжжі хлопець вирішив оригінально освідчитися своїй дівчині – спочатку її перелякали "поліцією" із затриманням та муляжами зброї, а потім пролунала пропозиція вийти заміж.
На опублікованому в Мережі відео видно, як пара зупинилася на автомобілі перед воротами приватного будинку. В цей час під'їхав білий мікроавтобус, із якого вибігли переодягнені в поліцейських, у масках та з муляжами пістолетів чоловіки. Вони спочатку витягнули дівчину з авто, поклали її на капот та лякали "зброєю". Потім дістали з водійського сидіння і її хлопця, та повалили на землю.
За кілька секунд хлопець підвівся, підійшов до дівчини, став на коліно, простягнув коробочку з обручкою й запропонував їй вийти за нього заміж. Розгублена дівчина в цей час зі здивуванням розглядала всіх навколо, але таки вимовила ствердне: "Так!".
Читайте також:
- В Ужгороді жінка прикрутила саморізом до авто коханки свого чоловіка фалоімітатор: фото.
- "Доводять до сліз": чоловіків хочуть виселити з квартири через занадто гучний секс і музику.
- Вривалася під час інтиму: невістка дала свекрусі фальшивий ключ від будинку, чим розгнівала чоловіка
- Оргія у Кирилівці та нестримна пристрасть в Одесі: чому туристи все частіше відкрито займаються сексом.
- Одні з небагатьох, хто додивляються до кінця: українці знову потрапили до топу за переглядами порно на Pornhub.