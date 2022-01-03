Спочатку "поліція" поклала на капот: у Мелітополі хлопець оригінально освідчився коханій

Дівчина погодилася вийти заміж.

У Мелітополі на Запоріжжі хлопець вирішив оригінально освідчитися своїй дівчині – спочатку її перелякали "поліцією" із затриманням та муляжами зброї, а потім пролунала пропозиція вийти заміж.

На опублікованому в Мережі відео видно, як пара зупинилася на автомобілі перед воротами приватного будинку. В цей час під'їхав білий мікроавтобус, із якого вибігли переодягнені в поліцейських, у масках та з муляжами пістолетів чоловіки. Вони спочатку витягнули дівчину з авто, поклали її на капот та лякали "зброєю". Потім дістали з водійського сидіння і її хлопця, та повалили на землю.

subbota.ua

За кілька секунд хлопець підвівся, підійшов до дівчини, став на коліно, простягнув коробочку з обручкою й запропонував їй вийти за нього заміж. Розгублена дівчина в цей час зі здивуванням розглядала всіх навколо, але таки вимовила ствердне: "Так!".

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