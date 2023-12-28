Поліція посилить заходи безпеки у новорічну ніч: порушникам обіцяють "зустріч" з ТЦК

У Нацполіції розповіли про безпеку в новорічну ніч і що чекає на порушників комендантської години.

Напередодні новорічних свят Національна поліція України посилює заходи безпеки по всій території держави.

Про це розповів заступник начальника департаменту превентивної діяльності Нацполіції Анатолій Серединський в ефірі телемарафону.

"Заходи безпеки будуть однакові по всій території України, тому що вони стосуються масового перебування громадян в громадських місцях, що є потенційним ризиком в безпековому плані, відповідно, поліція в цьому напрямку буде працювати. Близько 30 тисяч правоохоронців буде забезпечувати правопорядок в новорічну ніч", - розповів він.

Анатолій Серединський також нагадав про заборону використання громадянами будь-яких піротехнічних виробів.

"Що стосується піротехніки - в нас є адміністративна відповідальність, а також кримінальна відповідальність в форматі хуліганських дій. Рівень відповідальності буде встановлюватися в залежності від кваліфікації і відповідної суспільної шкоди, яка буде спричинятися", - зазначив він.

Водночас щодо порушників комендантської години поліціянт каже, що їх відвозитимуть до райвідділів для встановлення причин таких порушень.

"Національна поліція буде доставляти таких людей до райвідділів для того, щоб встановити, що сталося у житті кожного громадянина, який свідомо пішов на порушення комендантської години. Також цими людьми дуже цікавляться наші центри комплектування", - додав Серединський.

Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ заявили, що у новорічну ніч росіяни можуть зчинити провокації. Заступник директора Центру досліджень армії Михайло Самусь підрахував, скільки ракет може одночасно полетіти на Україну.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.