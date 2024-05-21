"Поліція постійно привозить ухилянтів, яких оформлюють без черги": журналіст розповів про похід до ТЦК

Журналіст Богдан Буткевич провів близько 9 годин у черзі, спостерігаючи, як поліція без черги оформлює ухилянтів, а решта, хоч і без ентузіазму, але готові йти до армії в разі мобілізації.

Про це Буткевич розповів у своєму Facebook.

За словами журналіста, електронна черга на вході до ТЦК не завжди працює, а всередині приміщення вона взагалі не діє. Журналіст радить приходити до ТЦК не пізніше 7-7.30 ранку, щоб не просидіти цілий день у черзі.

Також читайте Закон про мобілізацію: у якому випадку можна не приходити до ТЦК

"Черга зайняла десь годин 9 - і це мені ще повезло продертися між черговою порцією ВЛКшників. Головний трабл - поліція постійно привозить ухилянтів, яких ... оформлюють без черги. Десь по 5-6 осіб на годину", - розповів Буткевич.

Крім того, спостерігається масовий наплив тих, хто прийшов оновлювати дані вперше, та тих, хто бронюється.

Щодо настрою людей, журналіст зазначив, що ті, хто прийшли до ТЦК, кажуть, що якщо їх мобілізують, то вони підуть до армії. Хоча особливого ентузіазму в них немає, але й спроб "відкосити" теж не спостерігається.

Нагадаємо, в Україні 18 травня набув чинності новий закон про мобілізацію. Адвокат Роман Сімутін пояснив, чи може поліція доправляти до ТЦК та СП осіб, які ухиляються від мобілізації.

Читайте також: