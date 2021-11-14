Поліція пострілами зупинила злодіїв, які під час втечі на авто таранили машини: фото та відео

Поліція пострілами зупинила злодіїв, які під час втечі на авто таранили машини: фото та відео

Під час затримання один із підозрюваних отримав вогнепальне поранення ноги.

У місті Одесі оперативні працівники поліції влаштували гонитву за трьома зловмисниками, які обікрали місцевого водія і намагалися втекти від переслідування. Щоб їх затримати, поліцейські застосували травматичну зброю.

Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції.

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У Київському районі міста Одеси троє зловмисників, які виявилися вихідцями із Закавказзя, обікрали водія Mitsubishi. Вони пошкодили колесо його автомобіля, припаркованого біля магазину, і, поки чоловік відволікся на заміну колеса, поцупили із салону його сумку.

“Дії правопорушників помітили оперативники обласної поліції. Вони спробували зупинити автівку втікачів, але ті пришвидшили рух, пошкодивши при цьому кілька транспортних засобів, серед яких - автомобіль правоохоронців”, - йдеться у повідомленні.

Після тарану з поліцейською машиною, зловмисники покинули своє авто і намагалися втекти. Щоб зупинити їх, поліцейські застосували травматичну зброю. Один із підозрюваних отримав поранення ноги, йому на місці надали медичну допомогу.

Усі троє фігурантів, які раніше вже притягували до відповідальності за аналогічні злочини, затримані. Їхні дії слідчі кваліфікували за ч.3 ст.185 КК України, санкція якої передбачає до шести років позбавлення волі.

“Правомірність дій працівників поліції, в тому числі застосування ними зброї, буде встановлюватися в ході службового розслідування”, - уточнили у пресслужбі Нацполіції.

Нагадаємо, раніше на трасі Миколаїв-Одеса автомобіль патрульної поліції Renault Duster спровокував ДТП.

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