Понад 200 обшуків у військкоматах, ВЛК та МСЕК: у МВС розповіли про масштабну корупцію

У різних регіонах України поліція проводить понад 200 обшуків у ТЦК і СП, ВЛК та МСЕК. Співробітників цих установ підозрюють у тому, що вони за хабарі допомагали чоловікам уникати мобілізації.

Про це повідомили у МВС.

Сьогодні, 22 серпня, тривають масштабні слідчі дії у територіальних центрах комплектування і соціальної підтримки, військово-лікарських та медико-соціальних експертних комісій. Загалом відбулось понад 200 обшуків.

За даними слідства, працівники цих установ допомагали ухилянтам уникати мобілізації. Правоохоронці також викрили масштабні корупційні схеми.

"У межах відпрацювання виявлені масштабні корупційні схеми, до організації яких причетні службові особи вказаних установ у всіх регіонах країни. Зокрема за певну винагороду фігуранти кримінальних проваджень допомагали громадянам з оформленням групи інвалідності чи визнанням їх тимчасово непридатними до служби", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ДБР підтвердили, що їхні співробітники також сьогодні проводять масштабні обшуки у низці військово-лікарських комісій Вінницької, Черкаської та Київської областей. Працівників військкоматів підозрюють у незаконному збагаченні під час мобілізації. Також там додали, що минулого тижня такі ж обшуки провели у Одеській та Миколаївській областях, а також Херсонському та Бериславському районних ТЦК та СП.

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