Поліція розкрила шахрайську схему з "кредитними позиками": подробиці

Суд засудив шахрая до одного року позбавлення волі.

У Рівному поліція затримала 32-річного чоловіка, який у квітні минулого року шахрайським шляхом отримав понад 106 тисяч гривень від дев'яти осіб, пропонуючи кредити в Інтернеті з умовою сплати страхового внеску.

Про це повідомило Головне управління Національної поліції в Рівненській області.

Поліцейські встановили особу зловмисника та затримали його в орендованій квартирі. Під час обшуку правоохоронці вилучили шість сім-карт, три мобільні телефони, вісім банківських карток, ноутбук та роутер Wi-Fi.

Зловмиснику повідомлено про підозру за частинами 1 та 2 статті 190 Кримінального кодексу України (шахрайство). Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Після завершення досудового розслідування матеріали справи було направлено до суду.

Суд виніс вирок — один рік позбавлення волі, але він ще не набрав законної сили і може бути оскаржений протягом 30 днів. Також 32-річний чоловік обвинувачується в інших шахрайствах, і для нього було обрано новий запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, у Києві чоловік придумав, як "безкоштовно" скуповуватись у ТРЦ і заробляти на цьому.

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