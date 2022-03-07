Поліція розповіла про завантаженість пунктів пропуску для охочих виїхати з України

Поліція розповіла про завантаженість пунктів пропуску для охочих виїхати з України

Яка ситуація на кордонах станом на 13.00 7 березня.

Громадяни, які прямують до кордону із державами Європи, повинні взяти до уваги завантаженість пунктів пропуску, повідомляє Національна поліція.

Наразі найбільш перевантаженою є Львівська область. Люди стоять в кілометрових чергах щонайменше по 20 годин.

"Шановні громадяни, на інших пунктах пропуску набагато вільніше! Розвантажте дороги та зекономте свій час. Оберіть для проїзду інші напрями", - попереджають прикордонники.

Станом на зараз ситуація із чергами на під’їзду до пунктів пропуску наступна:

Республіка Польща

«Ягодин» - 0 л/а, 0 пішоходів;

«Устилуг» - 150 л/а, 0 пішоходів;

«Угринів» - 800 л/а, 100 пішоходів;

«Рава-Руська» - 500 л/а, 0 пішоходів;

«Грушів» - 700 л/а, 200 пішоходів;

«Смільниця» - 500 л/а, 50 пішоходів;

«Краківець» - 1000 л/а, 800 пішоходів;

«Шегині» - 700 л/а, 0 пішоходів.

Словацька Республіка

«Малий Березний» - 60 л/а, 0 пішоходів;

«Ужгород» - 50 л/а, 120 пішоходів.

«Малі Селменці» - 15 пішоходів.

Угорщина

«Тиса» - 0 л/а (пропуск пішоходів не здійснюється);

«Дзвінкове» - 0 л/а, 0 пішоходів;

«Косино» - 0 л/а, 0 пішоходів;

«Лужанка» - 30 л/а, 0 пішоходів;

«Вилок» - 10 л/а,0 пішоходів.

Румунія

«Дякове» - 0 л/а, 0 пішоходів;

«Солотвино» - 0 л/а, 0 пішоходів;

«Порубне» - 300 л/а, 0 пішоходів.

Республіка Молдова

«Мамалига» - 0 л/а, 0 пішоходів;

«Кельменці» - 0 л/а, 0 пішоходів;

«Росошани» - 0 л/а, 0 пішоходів;

«Сокиряни» - 0 л/а, 0 пішоходів

«Могилів-Подільський» - 27 л/а, 10 пішоходів.

«Бронниця» - 16 л/а, 12 пішоходів

Також нагадуємо про необхідність дотримання чітких інструкцій на блок-постах. Це все заради вашої безпеки!

Додамо, що ситуація на Дніпропетровщині залишається під контролем. Вночі у регіоні кілька разів звучали сирени.

Про це під час брифінгу повідомив голова обласної ради Микола Лукашук.

“Дніпропетровщина сьогодні – острівець безпеки, який є у нашій країні. Збройні сили України аналізують усі ваші звернення. Вчора ми вирішили ситуацію із вокзалом. Можна вільно виїхати, все організовано. По вокзалу у Кривому Розі теж вирішили ситуацію – евакуаційні потяги ходять за розкладом”, - розповів Микола Лукашук.