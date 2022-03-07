Поліція розповіла про завантаженість пунктів пропуску для охочих виїхати з України

Яка ситуація на кордонах станом на 13.00 7 березня.
Громадяни, які прямують до кордону із державами Європи, повинні взяти до уваги завантаженість пунктів пропуску, повідомляє Національна поліція.
Наразі найбільш перевантаженою є Львівська область. Люди стоять в кілометрових чергах щонайменше по 20 годин.
"Шановні громадяни, на інших пунктах пропуску набагато вільніше! Розвантажте дороги та зекономте свій час. Оберіть для проїзду інші напрями", - попереджають прикордонники.
Станом на зараз ситуація із чергами на під’їзду до пунктів пропуску наступна:
Республіка Польща
- «Ягодин» - 0 л/а, 0 пішоходів;
- «Устилуг» - 150 л/а, 0 пішоходів;
- «Угринів» - 800 л/а, 100 пішоходів;
- «Рава-Руська» - 500 л/а, 0 пішоходів;
- «Грушів» - 700 л/а, 200 пішоходів;
- «Смільниця» - 500 л/а, 50 пішоходів;
- «Краківець» - 1000 л/а, 800 пішоходів;
- «Шегині» - 700 л/а, 0 пішоходів.
Словацька Республіка
- «Малий Березний» - 60 л/а, 0 пішоходів;
- «Ужгород» - 50 л/а, 120 пішоходів.
- «Малі Селменці» - 15 пішоходів.
Угорщина
- «Тиса» - 0 л/а (пропуск пішоходів не здійснюється);
- «Дзвінкове» - 0 л/а, 0 пішоходів;
- «Косино» - 0 л/а, 0 пішоходів;
- «Лужанка» - 30 л/а, 0 пішоходів;
- «Вилок» - 10 л/а,0 пішоходів.
Румунія
- «Дякове» - 0 л/а, 0 пішоходів;
- «Солотвино» - 0 л/а, 0 пішоходів;
- «Порубне» - 300 л/а, 0 пішоходів.
Республіка Молдова
- «Мамалига» - 0 л/а, 0 пішоходів;
- «Кельменці» - 0 л/а, 0 пішоходів;
- «Росошани» - 0 л/а, 0 пішоходів;
- «Сокиряни» - 0 л/а, 0 пішоходів
- «Могилів-Подільський» - 27 л/а, 10 пішоходів.
- «Бронниця» - 16 л/а, 12 пішоходів
Також нагадуємо про необхідність дотримання чітких інструкцій на блок-постах. Це все заради вашої безпеки!
Додамо, що ситуація на Дніпропетровщині залишається під контролем. Вночі у регіоні кілька разів звучали сирени.
Про це під час брифінгу повідомив голова обласної ради Микола Лукашук.
“Дніпропетровщина сьогодні – острівець безпеки, який є у нашій країні. Збройні сили України аналізують усі ваші звернення. Вчора ми вирішили ситуацію із вокзалом. Можна вільно виїхати, все організовано. По вокзалу у Кривому Розі теж вирішили ситуацію – евакуаційні потяги ходять за розкладом”, - розповів Микола Лукашук.