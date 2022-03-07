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Поліція розповіла про завантаженість пунктів пропуску для охочих виїхати з України

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Поліція розповіла про завантаженість пунктів пропуску для охочих виїхати з України

УНІАН

Яка ситуація на кордонах станом на 13.00 7 березня.

Громадяни, які прямують до кордону із державами Європи, повинні взяти до уваги завантаженість пунктів пропуску, повідомляє Національна поліція.

Наразі найбільш перевантаженою є Львівська область. Люди стоять в кілометрових чергах щонайменше по 20 годин. 

"Шановні громадяни, на інших пунктах пропуску набагато вільніше! Розвантажте дороги та зекономте свій час. Оберіть для проїзду інші напрями", - попереджають прикордонники.

 Станом на зараз ситуація із чергами на під’їзду до пунктів пропуску наступна: 

Республіка Польща

  • «Ягодин» - 0 л/а, 0 пішоходів;
  • «Устилуг» - 150 л/а, 0 пішоходів;
  • «Угринів» - 800 л/а, 100 пішоходів;
  • «Рава-Руська» - 500 л/а, 0 пішоходів;
  • «Грушів» - 700 л/а, 200 пішоходів;
  • «Смільниця» - 500 л/а, 50 пішоходів;
  • «Краківець» - 1000 л/а, 800 пішоходів; 
  • «Шегині» - 700 л/а, 0 пішоходів.

Словацька Республіка

  • «Малий Березний» - 60  л/а, 0 пішоходів;
  • «Ужгород» - 50 л/а, 120 пішоходів.
  • «Малі Селменці» - 15 пішоходів.

Угорщина

  • «Тиса» - 0 л/а (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • «Дзвінкове» - 0 л/а, 0 пішоходів;
  • «Косино» - 0  л/а, 0 пішоходів;
  • «Лужанка» - 30 л/а, 0 пішоходів;
  • «Вилок» - 10 л/а,0 пішоходів.

Румунія

  • «Дякове» - 0 л/а, 0 пішоходів;
  • «Солотвино» - 0 л/а, 0 пішоходів;
  • «Порубне» - 300 л/а, 0 пішоходів.

Республіка Молдова

  • «Мамалига» - 0 л/а, 0 пішоходів;
  • «Кельменці» - 0 л/а, 0 пішоходів;
  • «Росошани» - 0 л/а, 0 пішоходів;
  • «Сокиряни» - 0 л/а, 0 пішоходів
  • «Могилів-Подільський» -  27 л/а, 10 пішоходів.
  • «Бронниця» -  16 л/а, 12 пішоходів

Також нагадуємо про необхідність дотримання чітких інструкцій на блок-постах. Це все заради вашої безпеки!

Додамо, що ситуація на Дніпропетровщині залишається під контролем. Вночі у регіоні кілька разів звучали сирени.

Про це під час брифінгу повідомив голова обласної ради Микола Лукашук.

“Дніпропетровщина сьогодні – острівець безпеки, який є у нашій країні. Збройні сили України аналізують усі ваші звернення. Вчора ми вирішили ситуацію із вокзалом. Можна вільно виїхати, все організовано. По вокзалу у Кривому Розі теж вирішили ситуацію – евакуаційні потяги ходять за розкладом”, - розповів Микола Лукашук.

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