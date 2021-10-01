Поліція розшукала чоловіка, який з воза вивантажував сміття та скидав у річку біля озера Синевир: як його покарали

Поліція розшукала чоловіка, який з воза вивантажував сміття та скидав у річку біля озера Синевир: як його покарали

Поліція встановлює також осіб, які наказали чоловіку викинути там непотріб.

Поліція розшукала чоловіка, який на на території Національного природнього парку "Синевир" вивантажував сміття із воза та скидав його просто біля річки.

Про це повідомили в Нацполіції Закарпатської області.

Після того, як у мережі туристи опублікували відео, як місцевий житель вивантажує сміття та скидає просто на березі річки, правоохоронці встановили особу порушника та точне місце, де відбувався злочин. Це сталось між населеними пунктами Синевир та Синевирська Поляна в урочищі "Рибачинка", що неподалік Міжгір‘я. Порушником виявився 55-річний місцевий житель. Чоловік у скоєному зізнався та розповів, що йому наказали зібрати сміття та викинути саме у тому місці. На порушника склали адміністративний протокол.

Головне управління Національної поліції в Закарпатській області

"Окрім цього у поліції за даним фактом відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 242 Кримінального кодексу України (Порушення правил охорони вод), в рамках якого поліцейські встановлюватимуть осіб, які безпосередньо надавали такі вказівки. Встановлюється також і походження твердих побутових відходів", - повідомили у поліцію.

Санкція статті передбачає до 5 років обмеження волі.

Нагадаємо, туристи зняли відео, як на території Національного природнього парку "Синевир" місцеві жителі скидають сміття просто в річку.

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