Поліція розслідує закупки пожежних автодрабин ДСНС за завищеними цінами

Головне слідче управління Національної поліції України взялось за розслідування порушень службовими особами Державної служби України з надзвичайних ситуацій під час здійснення виконання програми державних закупівель у 2023 році.

Про це повідомили у поліції у відповідь на інформаційний запит.

Нагадаємо, у 2023 році територіальні управління ДСНС України закупили 19 пожежних автодрабин на майже 1 млрд гривень. В усіх тендерах тоді перемогло ТОВ "Променергообладнання". Саме під неї, як вважають журналісти, могли бути прописані технічні умови тендерів та характеристики пожежних автодрабин, що не дозволило іншим постачальникам взяти участь та перемогти у торгах. Те, що тендери проводились у неконкурентний та дискримінаційний для інших підприємств спосіб, визнала також комісія Антимонопольного комітету України.

В результаті ДСНС закупила автодрабини німецького виробника Magirus за ціною у 44 млн грн кожна, що майже у 2 рази більше, ніж ціна, по якій цей самий виробник продавав в 2023 такі ж самі машини європейським замовникам. Організаторами та вигодонабувачами даної схеми журналісти назвали засновника ТОВ "Променергообладнання" Андрія Заліського та колишнього голову ДСНС Сергія Крука.

Керівник Державної служби з надзвичайних ситуацій Андрій Даник у коментарі журналістам заявив, що ДСНС планує продовжувати закуповувати пожежні автодрабини і в 2024 році: "Звичайно, ДСНС планує оновлювати весь парк техніки згідно заявок територіальних підрозділів кожен рік. Але для того, щоб не було таких (питань щодо корупції), ця закупівля буде централізована, через Управління забезпечення діяльності оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, вона буде максимально прозора, максимально чесна із забезпеченням конкуретноспроможності, за участі всіх виробників", — заявив він.

За його словами, технічна документація до пожежних автодрабин також буде переглянута з урахуванням зауважень, виявлених під час аудиту Державною аудиторською службою України.

Даник не погодився, що рішення змінити закупівлю автодрабин означає, що він визнає, що їх попередні закупівлі відбулися не прозоро, і не надав оцінку здійснених закупівель:"Гарно питаєте про мою думку, набравши мене по телефону. Якщо ви хочете про це поспілкуватися, то тоді приходьте, записуйтесь на прийом, ми будемо спілкуватися і ви почуєте мою думку", - сказав він.

Проте від зустрічі з кореспондентом Андрій Даник також ухилився, надавши письмово відповідь, що "за виявленими фактами проводиться досудове розслідування правоохоронними органами".

Як раніше повідомлялось, аудитори МВС України, проаналізувавши закупівлю автодрабин ДСНС України, зробили висновок, що укладання договорів із ТОВ "Променергообладнання" Андрія Заліського призвело до безпідставної розтрати бюджетних коштів на загальну суму 225 млн 302 тис грн. Начальник Управління власної безпеки та протидії корупції ДСНС Олег Мандзюк 12 червня 2023 попереджав голову ДСНС Сергія Крука, що ТОВ "Променергообладнання" вступило в корупційну змову з ДСНС по закупівлях автодрабин, однак Крук на це не відреагував.