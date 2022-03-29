Поліція спіймала за добу 5 диверсантів у трьох областях України: де саме затримали зрадників

Поліція спіймала за добу 5 диверсантів у трьох областях України: де саме затримали зрадників

Усіх затриманих передали СБУ для подальших перевірок.

Впродовж 28 березня правоохоронці затримали 5 диверсантів, які збирали інформацію для російських окупантів та підтримували ворога.

Про це повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко.

У Кіровоградській області під час перевірки поліцейські виявили у телефоні місцевого мешканця переписку щодо місць ураження ракетами різних об’єктів в Україні та фото топографічних карт місцевості міста Кропивницького та його околиць.

На Львівщині поліція затримала уродженця Сімферополя, причетного до диверсійної та деструктивної діяльності на території області.

У Дніпропетровській області поліцейські виявили трьох громадян, які збирали фотографії будівель, споруд, блок-постів, волонтерських центрів, комунікували через месенджери з представниками країни-агресора.

Усіх затриманих передали СБУ для подальших перевірок.

Загалом від початку повномасштабної війни, яку розв'язала Росія, на території України поліцейські викрили 486 осіб, причетних до диверсійної діяльності.

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