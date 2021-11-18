Поліція спростувала чутки про нелегалів, які нібито перетнули білорусько-український кордон у Чорнобилі

Поліція спростувала чутки про нелегалів, які нібито перетнули білорусько-український кордон у Чорнобилі

У МВС наголосили, що такого інциденту не було.

У мережі поширили фейкове відео із "затриманням" у Чорнобилі групи пакистанських та афганістанських нелегальних мігрантів, які ніби-то перетнули кордон з території Білорусі. Поліція цю інформацію вже спростувала.

Про фейк повідомила пресслужба МВС.

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Як зазначають у поліції, під час моніторингу мережі Інтернет поліцейські Вишгородщини виявили публікацію про те, що у зоні відчуження затримали групу нелегальних мігрантів, які перетнули кордон з території Білорусі.

"Вказана інформація не відповідає дійсності. Жодних затримань мігрантів, які потрапили до Чорнобильської зони не було", — наголосили в МВС.

Нагадаємо, Україна посилює охорону кордону з Білоруссю. Додаткову бригаду швидкого реагування Національної гвардії перекинули на північні та західні рубежі, залучили безпілотники та авіацію. Наразі ситуація на українсько-білоруському кордоні спокійна.

Мігрантська криза: Україна посилює охорону кордону з Білоруссю