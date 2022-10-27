Поліція Тернополя отримала повідомлення про можливі замінування вокзалу і ЦУМу

На місці працюють усі служби.
Мер Тернополя Сергій Надал повідомив про можливе замінування у місті. Зокрема, йдеться про залізничний вокзал та ЦУМ.
Про це міський голова написав у своєму Telegram.
"Поліція отримала повідомлення про можливе замінування залізничного вокзалу, універмагу та освітніх закладів, які поруч", - йдеться у повідомленні мера.
За словами Надала, на місці працюють відповідні служби. Він просить мешканців міста, не йти у тих напрямках і не підходити близько до будівель.
Як повідомлялося, днями у Львові невідомі повідомили про замінування супермаркетів та ТРЦ міста. Після цього евакуювали працівників та відвідувачів.
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