Поліція Тернополя отримала повідомлення про можливі замінування вокзалу і ЦУМу

Мер Тернополя Сергій Надал повідомив про можливе замінування у місті. Зокрема, йдеться про залізничний вокзал та ЦУМ.

Про це міський голова написав у своєму Telegram.

"Поліція отримала повідомлення про можливе замінування залізничного вокзалу, універмагу та освітніх закладів, які поруч", - йдеться у повідомленні мера.

За словами Надала, на місці працюють відповідні служби. Він просить мешканців міста, не йти у тих напрямках і не підходити близько до будівель.

Як повідомлялося, днями у Львові невідомі повідомили про замінування супермаркетів та ТРЦ міста. Після цього евакуювали працівників та відвідувачів.

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