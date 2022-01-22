Поліція відкрила кримінальне провадження через масштабну пожежу в головному офісі АТБ

Поліція відкрила кримінальне провадження через масштабну пожежу в головному офісі АТБ

Вогнем було охоплено сім із дев'яти поверхів будівлі в Дніпрі.

Поліція відкрила кримінальне провадження через масштабну пожежу в центральному офісі мережі продуктових супермаркетів "АТБ-Маркет" на проспекті Олександра Поля в Дніпрі.

"Слідчі Дніпровського районного управління поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії", - зазначили в поліції.

Нагадаємо, пожежа виникла в суботу, 22 січня, близько 14:00. Повністю вогонь загасили за понад дві години. Величезні клуби диму було видно чи не з усіх районів міста.

Головне управління ДСНС у Дніпропетровській області

Головне управління ДСНС у Дніпропетровській області

За попередніми даними, загоряння розпочалося з витяжки в ресторані на першому поверсі. Звідти вогонь перекинувся на утеплювач фасаду, а потім перейшов до офісних приміщень. Частини обшиття у вогні впали на припарковане авто. Воно геть вигоріло. Про це 22 січня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

"Пожежа виникла в кухонному приміщенні та кухонною витяжкою пішла розповсюджуватися по зовнішній обшивці та утеплювачу. Площа пожежі складає 520 квадратних метрів", - розповів керівник оперативно-координаційного центру ДСНС Дніпропетровської області Олег Кушнірук.

Минулося без потерпілих. В офісних приміщеннях у вихідний день була лише охорона. Вартові та працівники ресторану встигли вийти надвір.

Розмір збитків іще встановлюють.

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