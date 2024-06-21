Поліція відкрила кримінальні провадження через погрози журналістці від комбата 3-ї ОШБ

Журналістка зазначила, що погрози на її адресу припинились після оприлюднення інформації.

Військова кореспондентка Анна Калюжна повідомила, що через погрози з боку комбата 3-ї штурмової бригади Дмитра Кухарчука та його підлеглих поліція зареєструвала кримінальне провадження.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

За її словами, поліція буде розслідувати справу за двома статтями Кримінального кодексу:

погроза вбивством або насильством щодо журналіста та членів родини;

перешкоджання журналістській діяльності.

Журналістка наголосила, що погрози в особисті повідомлення припинились після оприлюднення інформації та ще одного позавчорашнього повідомлення Кухарчука: "Вирішила воювати з військовими замість того щоб вибачитись? Подивимось на скільки тебе вистачить".

“Я звертаю увагу, що це повідомлення написане вже після погроз вбивством і згвалтуванням мене і моїх батьків. Це важливо, бо може свідчити, що намір нашкодити нам залишається до моменту поки я не вибачусь”, - написала Анна Калюжна.

Журналістка зауважила, що не вирішувала "воювати з військовими", оскільки вважає їх “найважливішими на планеті людьми”, за виключенням випадку, коли, за її словами, ці люди “вдаються до залякувань і погроз вбивством за критику їхнього вождя/вождів”.

“Учора погрози в особисті повідомлення мені не надходили, але представники бригади, бачу, перевіряють "на скільки мене вистачить", і понесли брехню і поливання мене брудом анонімними ТГ-каналами... Якщо б погроз не було, то поливання мене брудом — було б просто предметом обговорень і дискусій. Але ж після погроз — це поливання брудом, все лягатиме в матеріали кримінального провадження”, - попередила журналістка.

Водночас вона подякувала всім, хто “не толерує поведінку Кухарчука і людей, яких він накрутив”, і висловив журналістці свою підтримку.

Нагадаємо, конфлікт виник через пост журналістки Ганни Калюжної, в якому вона критикувала "політиків та їхніх медійних друзів" з 3-ї ОШБ і коментувала вихід українських військ з Авдіївки.

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