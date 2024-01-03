“Поліція! Викрадають”: у Харкові з’ясовують, чи представники ТЦК кидали затриманого на підлогу бусика

На відео два чоловіки у військовій формі та один - у цивільному одязі.

У середу, 3 січня, в соцмережах з’явилось нове скандальне відео, де чоловіки у військовій формі заштовхують до бусика хлопця у цивільному.

Автор відео стверджує, що, начебто, подія мала місце у Харкові і на відео зафільмовано затримання чоловіка начебто представниками ТЦК.

Ні відео можна побачити, як чоловіка силоміць заштовхують до мікроавтобуса та кидають на підлогу два чоловіки у військовій формі та один - у цивільному одязі. Затриманий кричить: "Поліція! Викрадають!". Після цього двері бусика зачиняються і він рушає в невідомому напрямку.

У Харкові люди у військовій формі жорстко затримали чоловіка і кинули в “бусик”

В Харківському обласному ТЦК та СП поки не беруться казати, що на відео – їхні працівники.

“Йде перевірка, з’ясовується те, що це за подія та що за люди у військовій формі”, - повідомила ТСН.ua речниця ТЦК Олена Родіна.

Нагадаємо, співробітники військкомату не були учасниками інциденту в Одесі, під час якого група військових намагалася насильно посадити чоловіка до спецавтомобіля "швидкої допомоги".

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