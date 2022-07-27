Поліція викрила шахраїв, які наживалися на родичах військових

У Києві затримали зловмисників, які шляхом обману виманювали гроші у родичів військових.
Шахраї брали інформацію з відкритих джерел про пошук зниклих військовослужбовців. Рідним обіцяли допомогти звільнити чоловіків з полону.
Про це повідомили в Департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції.
Аби краще вплинути на близькох полонених, розповідали про їхній критичний стан здоров’я полоненого. "Перебуваючи у стані відчаю, ті погоджувались на умови зловмисників і перераховували гроші на банківську картку", - йдеться у повідомленні.
Свої "послуги" оцінювали у десять тисяч гривень. Гроші просили перераховувати на картку.
Один із фігурантів, які займалися здирництвом, відбуває покарання за майнові злочини у виправній колонії Одеси. Його спільника затримали в Києві. У нього вилучили мобільний телефон, з якого надходили дзвінки потерпілим.
Як повідомлялося, у Житомирській області шахрай нажився на довірливому хлопцеві, який хотів купити амуніцію.Житель Черняхівської громади мав придбати захисний шолом та військову форму. В одній із соцмереж відшукав потрібні товари за прийнятною ціною. Втім, після замовлення товару 19-річний хлопець його не отримав.
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