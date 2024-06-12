Поліція викрила українця-спільника хакерів з РФ, які атакували підприємство в Європі (фото)

Завдяки навичкам програмування фігурант міг приховувати шкідливе програмне забезпечення від найпопулярніших антивірусів.

Поліцейські встановили особу уродженця Харківщини, який за винагороду співпрацював з хакерським угрупованням з Росії. Ці хакери інфікували прихованим шкідливим програмним забезпеченням комп’ютерні мережі підприємства у Нідерландах та Бельгії.

Про це повідомила Нацполіція України.

Оперативники кіберполіції спільно зі слідчими Головного слідчого управління Нацполіції під процесуальним керівництвом Офісу генпрокурора встановили особу 28-річного уродженця Харківщини, який за винагороду співпрацював з російським хакерським угрупованням.

"Поліцейські з’ясували, що молодик спеціалізувався на розробці крипторів (від англ. crypt – схованка) – спеціального програмного забезпечення для маскування комп’ютерних вірусів під виглядом безпечних файлів. Завдяки навичкам програмування фігурант міг приховувати шкідливе програмне забезпечення від найпопулярніших антивірусів", – пояснили правоохоронці.

Послугами зловмисника за винагороду у криптовалюті скористалася одна з хакерських груп Росії для маскування віруса-шифрувальника Conti-malware.

В поліції зазначили, що наприкінці 2021 року члени хакерського угруповання інфікували прихованим шкідливим програмним забезпеченням комп’ютерні мережі підприємства у Нідерландах та Бельгії. Внаслідок цього мережі стали непридатні до використання. Хакери вимагали викуп за розшифрування комп’ютерів.

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Українська поліція викрила спільника російських хакерів / Фото: www.facebook.com/Національна поліція України

Українська поліція викрила спільника російських хакерів / Фото: www.facebook.com/Національна поліція України

Українська поліція викрила спільника російських хакерів / Фото: www.facebook.com/Національна поліція України

Нагадаємо, раніше фахівці CERT-UA повідомили, що російські хакери збільшили кількість кібератак на мобільні телефони українських військових.

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