Поліція влаштувала понад 200 обшуків через незаконний виїзд за кордон військовозобов’язаних

Національна поліція України проводить 17 січня понад 200 обшуків у справах щодо незаконного перетину кордону військовозобов’язаними.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Правоохоронці зазначили, що незаконні перетини кордону вчиняються шляхом шахрайств, підробки документів, несанкціонованого втручання у роботу електронних реєстрів та підкупу службових осіб.

Поліцейські за процесуального керівництва Офісу генпрокурора почали обшуки на території 19 регіонів у причетних до незаконних оборудок.

Подробиці у поліції пообіцяли оприлюднити після завершення слідчих дій.

Поліція проводить понад 200 обшуків через незаконний виїзд за кордон військовозобов’язаних / Фото: Нацполіція України

Поліція проводить понад 200 обшуків через незаконний виїзд за кордон військовозобов’язаних / Фото: Нацполіція України

Поліція проводить понад 200 обшуків через незаконний виїзд за кордон військовозобов’язаних / Фото: Нацполіція України

Нагадаємо, напередодні правоохоронці провели обшук у колишнього керівника "Київського метрополітену" через підробку висновку ВЛК для виїзду за кордон.

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