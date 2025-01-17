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Поліція влаштувала понад 200 обшуків через незаконний виїзд за кордон військовозобов’язаних

Поліція влаштувала понад 200 обшуків через незаконний виїзд за кордон військовозобов’язаних

Поліція проводить понад 200 обшуків через незаконний виїзд за кордон військовозобов’язаних / Фото: Нацполіція України

Обшуки відбуваються у 19 областях України.

Національна поліція України проводить 17 січня понад 200 обшуків у справах щодо незаконного перетину кордону військовозобов’язаними.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Правоохоронці зазначили, що незаконні перетини кордону вчиняються шляхом шахрайств, підробки документів, несанкціонованого втручання у роботу електронних реєстрів та підкупу службових осіб.

Поліцейські за процесуального керівництва Офісу генпрокурора почали обшуки на території 19 регіонів у причетних до незаконних оборудок.

Подробиці у поліції пообіцяли оприлюднити після завершення слідчих дій.

Поліція проводить понад 200 обшуків через незаконний виїзд за кордон військовозобов’язаних / Фото: Нацполіція України / ©
Поліція проводить понад 200 обшуків через незаконний виїзд за кордон військовозобов’язаних / Фото: Нацполіція України
Поліція проводить понад 200 обшуків через незаконний виїзд за кордон військовозобов’язаних / Фото: Нацполіція України / ©
Поліція проводить понад 200 обшуків через незаконний виїзд за кордон військовозобов’язаних / Фото: Нацполіція України
Поліція проводить понад 200 обшуків через незаконний виїзд за кордон військовозобов’язаних / Фото: Нацполіція України / ©
Поліція проводить понад 200 обшуків через незаконний виїзд за кордон військовозобов’язаних / Фото: Нацполіція України

Нагадаємо, напередодні правоохоронці провели обшук у колишнього керівника "Київського метрополітену" через підробку висновку ВЛК для виїзду за кордон.

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