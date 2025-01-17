Поліція влаштувала понад 200 обшуків через незаконний виїзд за кордон військовозобов’язаних

Обшуки відбуваються у 19 областях України.
Національна поліція України проводить 17 січня понад 200 обшуків у справах щодо незаконного перетину кордону військовозобов’язаними.
Про це повідомила пресслужба Нацполіції.
Правоохоронці зазначили, що незаконні перетини кордону вчиняються шляхом шахрайств, підробки документів, несанкціонованого втручання у роботу електронних реєстрів та підкупу службових осіб.
Поліцейські за процесуального керівництва Офісу генпрокурора почали обшуки на території 19 регіонів у причетних до незаконних оборудок.
Подробиці у поліції пообіцяли оприлюднити після завершення слідчих дій.
Нагадаємо, напередодні правоохоронці провели обшук у колишнього керівника "Київського метрополітену" через підробку висновку ВЛК для виїзду за кордон.
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