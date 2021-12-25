Поліція взяла пам'ятник Бандері у Тернополі під цілодобову охорону: причина

Поліція взяла пам'ятник Бандері у Тернополі під цілодобову охорону: причина

Нещодавно монумент облили червоною фарбою. Згодом у нього також поцілили яйцем.

У Тернополі оголосили про цілодобову охорону пам'ятника Степану Бандері. Відповідне рішення місцева влада ухвалила після двох інцидентів зі спаплюженням постаменту.

Про це із посиланням на депутата Тернопільської облради Богдана Бутковського повідомляє ZAXID.NET.

Зазначається, що у грудні двоє молодиків облили монумент червоною фарбою, а згодом невідомий кинув у пам'ятник яйце.

"Охоронятиме постамент збірний патруль, зокрема працівники поліції та бійці батальйону "Тернопіль", - розповів Бутковський і додав, - Степан Андрійович під надійною цілодобовою охороною! Ніхто не зіпсує нам свята!"

За його словами, обласні депутати зверталися до керівника управління поліції в Тернопільській області Олександра Богомола ще після першого нападу на пам'ятник провідникові ОУН.

Тим часом у поліції підтвердили, що постамент охоронятимуть піші патрулі, а Бутковський, зі свого боку, закликав тернополян приєднатися до щорічної урочистої ходи з нагоди дня народження Бандери, що стартує від стадіону імені Шухевича 1 січня о 16:00.

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