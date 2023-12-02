Поліція закликала жителів західних регіонів залишатись вдома через сильний сніг та ожеледицю

Значний сніг очікується в районі Карпат, Волинської та Рівненської областей.
На заході та півночі України 3 грудня очікується сніг та ожеледиця, через що рятувальники закликають жителів цих регіонів не виходити на вулицю без нагальної потреби.
Про це заявив перший заступник Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.
Він повідомив, що значний сніг очікується в районі Карпат, Волинської та Рівненської областей.
"У західних і північних областях на дорогах ожеледиця! Краще перечекайте негоду вдома", - заявив Білошицький.
Крім того, він закликав звернути особливу увагу на повідомлення про негоду перевізників пасажирів і вантажів.
"Прошу звернути особливу увагу на дане повідомлення і спланувати маршрути відповідно, аби не створити можливі затори та перешкоди снігоприбиральній техніці!", - додав Білошицький.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Україну насуваються морози до -15, де сніжитиме на початку грудня.
Крім того, ми раніше інформували, що синоптики оголосили перший рівень небезпеки в Україні.
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