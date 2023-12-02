Поліція закликала жителів західних регіонів залишатись вдома через сильний сніг та ожеледицю

Значний сніг очікується в районі Карпат, Волинської та Рівненської областей.

На заході та півночі України 3 грудня очікується сніг та ожеледиця, через що рятувальники закликають жителів цих регіонів не виходити на вулицю без нагальної потреби.

Також читайте На Закарпатті вода вийшла з берегів річок: затопило дороги та будинки

Про це заявив перший заступник Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Він повідомив, що значний сніг очікується в районі Карпат, Волинської та Рівненської областей.

"У західних і північних областях на дорогах ожеледиця! Краще перечекайте негоду вдома", - заявив Білошицький.

Крім того, він закликав звернути особливу увагу на повідомлення про негоду перевізників пасажирів і вантажів.

"Прошу звернути особливу увагу на дане повідомлення і спланувати маршрути відповідно, аби не створити можливі затори та перешкоди снігоприбиральній техніці!", - додав Білошицький.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Україну насуваються морози до -15, де сніжитиме на початку грудня.

Крім того, ми раніше інформували, що синоптики оголосили перший рівень небезпеки в Україні.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.