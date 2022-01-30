Поліція затримала групу осіб, які планували масові заворушення в Україні

Поліція затримала групу осіб, які планували масові заворушення в Україні

Подробиці гучної справи поліцейські пообіцяли розповісти завтра, 31 січня, на брифінгу.

Правоохоронці затримали групу осіб, які планували організувати масові заворушення в Україні.

Про це інформує Нацполіція.

Подробиці гучної справи поліцейські пообіцяли розповісти завтра, 31 січня, на брифінгу. Захід відбудеться о 10:00 у приміщенні пресцентру МВС.

У ньому візьмуть участь міністр внутрішніх справ Денис Монастирський та голови Нацполіції Ігор Клименко.

Раніше у МВС пояснили складнощі у встановленні місця перебування "мінерів".

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