Поліція затримала групу осіб, які планували масові заворушення в Україні

Подробиці гучної справи поліцейські пообіцяли розповісти завтра, 31 січня, на брифінгу.
Правоохоронці затримали групу осіб, які планували організувати масові заворушення в Україні.
Про це інформує Нацполіція.
Подробиці гучної справи поліцейські пообіцяли розповісти завтра, 31 січня, на брифінгу. Захід відбудеться о 10:00 у приміщенні пресцентру МВС.
У ньому візьмуть участь міністр внутрішніх справ Денис Монастирський та голови Нацполіції Ігор Клименко.
Раніше у МВС пояснили складнощі у встановленні місця перебування "мінерів".
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