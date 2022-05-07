Поліція затримала киянина: ошукав волонтерів столиці на пів мільйона гривень

У Києві правоохоронці затримали чоловіка, який ошукав столичних волонтерів.

Чоловік протягом березня-квітня цього року під приводом постачання військового спорядження для потреб військовослужбовців ЗСУ заволодів майном та грошовими коштами волонтерів міста Києва. Йому вдалося незаконно заволодіти пів мільйоном гривень.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Слідство встановило, що підозрюваний запропонував волонтеру свої послуги з перевезення військового екіпірування. Маршрут пролягав з Києва до Чернігова. Волонтер передав чоловіку військове спорядження: 40 бронежилетів, 15 рацій, чотири коробки медичних засобів для зупинки крові. Загалом багаж вартував майже 12,3 тис. євро.

Усе екіперування для Збройних сил волонтер придбав за власні кошти. Допомогу мав намір передати до Чернігівської ОВА, аби там її розподілили за потребами військовослужбовців. Втім, перевізник мав зовсім інші наміри. Він отримав військове спорядження і зник. Згодом чоловік усе продав. Виручені від реалізації грошові кошти привласнив.

Крім того, правоохоронці встановили, що підозрюваний входив у довіру до інших волонтерських організацій столиці. Він запевняв їх у тому, що має можливості поставити з-за кордону військове спорядження. Втім, і тут він брехав. Натомість заволодів їхніми грошовими коштами.

Загалом потягом березня-квітня киянин ошукав волонтерів столиці на загальну суму майже пів мільйона гривень.

За місцем проживання чоловіка правоохоронці провели обшуки. У нього вилучили речові докази. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Як повідомлялося, у Києві затримано перевізника, який збирав чималі гроші з людей та зникав. Зловмисник ошукав понад 10 людей, з одного потенційного пасажира він отримував від 2 500 до 5000 гривень.

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