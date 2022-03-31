Поліція затримала "орендодавця", який родину з маленькими дітьми замість житла привіз на цвинтар

Поліція затримала "орендодавця", який родину з маленькими дітьми замість житла привіз на цвинтар

Учасники групи встигли ошукати 55 осіб на 350 тисяч гривень.

В Ужгороді поліція Закарпатської області затримала 27-річного мешканця Київщини, який займався шахрайством та здавав людям неіснуюче житло.

У березні молодик переїхав до Ужгорода і звідти разом з трьома друзями з Києва почав свій злочинний "бізнес", передає пресслжуба нацполіції України.

Чоловік розміщував оголошення про оренду житла, а отримавши завдаток – зникав. Стала жертвою зловмисника й жінка, яка з родичами виїхала з-під Харкова. Коли вона надіслала чотири тисячі гривень авансу, їй скинули геолокацію будинку.

"На місце вони приїхали вночі. Три сім'ї з 4-ма маленькими дітьми. А перед ними замість дому було кладовище. У відповідь на справедливу претензію від "орендодавця" почула: "Там вам і місце", - йдеться у повідомленні пресслужби Нацполіції.

Потерпіла одразу написала заяву до поліції і зловмисника затримали. Учасники групи встигли ошукати 55 осіб на 350 тисяч гривень. Слідство триває, тож кількість встановлених потерпілих може зрости.

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