Поліція затримала зірку "Х-Фактора" Андрія Мацевка, який понад два роки перебував у розшуку

Зірку талант-шоу "Х-Фактор" Андрія Мацевка затримали поліцейські.

Затримання відбулося в Івано-Франківську. Зазначається, що поліцейські помітили підозрілого чоловіка, який поводився дивно та намагався втекти від правоохоронців.

Тим не менш, патрульні затримали підозрілого. Ним виявився 38-річний Андрій Мацевко, який понад 10 років тому прославився завдяки талант-шоу "Х-Фактор".

Андрій Мацевко

Виявилося, що чоловік від липня 2021 року перебуває в розшуку Шевченківським управлінням поліції ГУНП у місті Київ, адже він переховується від органів досудового розслідування. Мацевку нібито інкримінують підробку документів.

Зазначимо, навесні 2021 року Андрія Мацевка затримали в метрополітені Києва. Чоловік тоді скористався підробленим пенсійним посвідченням. Виконавець зізнався, що документи йому підробив товариш, який цим займається. Також Мацевко розповів, що знав про фальшивість пенсійного посвідчення.

Нагадаємо, Андрій Мацевко – співак родом із Прикарпаття. Він прославився завдяки "Х-Фактору", де брав участь понад 10 років тому. Щоправда, журі тоді не оцінили його талант, тож на шоу далі відбору він не пройшов.

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