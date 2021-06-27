Поліція затримала злочинця, який втік з-під конвою, він переховувався в квартирі у знайомих

Поліція затримала злочинця, який втік з-під конвою, він переховувався в квартирі у знайомих

Для затримання втікача відразу ж була введена в дію спеціальна поліцейська операція Сирена.

В Одесі правоохоронці затримали підозрюваного в крадіжці, який напередодні втік з-під конвою під час обрання запобіжного заходу. Підозрюваного доставили в територіальний відділ поліції. Вирішується питання про обрання правопорушнику запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Про це у неділю, 27 червня, повідомило регіональне управління Нацполіції.

"Городянина, 1985 року народження, викрили днями в одному з офісних приміщень, куди він проник за комп'ютерною технікою. За даним фактом було розпочато провадження за статтею про крадіжку (ч.3 ст.15, ч.3 ст.185 КК України), у рамках якого зловмисника затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу. Під час обрання запобіжного заходу у Приморському районному суді Одеси чоловік, намагаючись уникнути відповідальності, втік", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що для затримання втікача одразу ж була введена в дію спеціальна поліцейська операція Сирена, і через кілька годин місцезнаходження чоловіка було встановлено. Він переховувався в одній з квартир, яка належить його знайомим.

Нагадаємо, що в Одесі 25 червня із зали суду втік зловмисник, який підозрюється у крадіжці. У залі суду злочинцеві мали обрати міру запобіжного заходу.

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