Поліція завернула авто з іконою, яку збиралися вивезти з Лаври (відео)

Сьогодні, 30 березня, у Києво-Печерській Лаврі знову зібралися сотні прихильників московської церкви в Україні. Вони відмовляються виселятися з заповідника, тож справа інколи доходить навіть до сутичок.
Поліція "завернула" авто, в якому намагалися вивезти ікону з Лаври.
Про це повідомляє Радіо Свобода.
За словами кореспондента інтернет-видання, коли поліція знаходить у Лаврі таку річ, її оцінює представник Мінкульту чи заповідника і дозволяє або не дозволяє виїзд.
"Цього разу вони дали дозвіл, втім поліція все одно повернула авто на територію Лаври", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, на території Лаври прихильники московського патріархату роздають листівки з текстом про нібито "незаконність" рішення виселити ченців.
Читайте також:
- Конфлікт у Києво-Печерській Лаврі: митрополит УПЦ МП Павло пригрозив представникам ЗМІ фізичною силою
- Конфлікт у Києво-Печерській Лаврі: що сьогодні відбувається на території заповідника (фото, відео)
- У Лаврі священник московського патріархату зламав журналістові камеру (відео)