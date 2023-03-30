Поліція завернула авто з іконою, яку збиралися вивезти з Лаври (відео)

Сьогодні, 30 березня, у Києво-Печерській Лаврі знову зібралися сотні прихильників московської церкви в Україні. Вони відмовляються виселятися з заповідника, тож справа інколи доходить навіть до сутичок.

Поліція "завернула" авто, в якому намагалися вивезти ікону з Лаври.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

За словами кореспондента інтернет-видання, коли поліція знаходить у Лаврі таку річ, її оцінює представник Мінкульту чи заповідника і дозволяє або не дозволяє виїзд.

"Цього разу вони дали дозвіл, втім поліція все одно повернула авто на територію Лаври", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на території Лаври прихильники московського патріархату роздають листівки з текстом про нібито "незаконність" рішення виселити ченців.

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