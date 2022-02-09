Поліція завершила розслідування смертей братів загиблого мера Кривого Рогу Костянтина Павлова

Правоохоронці не знайшли складу злочину.

У Кривому Розі слідчі закрили кримінальні справи за фактом загибелі братів міського голови Кривого Рогу Костянина Павлова — Андрія та Бориса Павлових, через відсутність складу злочину.

Про це повідомляють APnews з посиланням на коментар речниці Криворізького районного управління поліції Оксани Лєсонєн.

"Кримінальні справи закриті на основі статті 284 Кримінально-процесуального кодексу України у зв’язку з тим, що було встановлено відсутність у діянні складу кримінального правопорушення", — розповіла Оксана Лєсонєн.

Нагадаємо, що 15 серпня 2021 року на порозі власного заміського будинку було знайдене тіло міського голови Кривого Рогу Костянтина Павлова. На місці знайшли мисливський карабін, який належав загиблому. Відео з камер спостереження показало - Костянтин Павлов скоїв самогубство.

Після цього, в жовтні минулого року був знайдений мертвим брат Костянина — Андрій Павлов. Експертиза показала, що чоловік помер в результаті алкогольного отруєння.

В листопаді 2021 року був знайдений повішеним двоюрідний брат загиблого криворізького міського голови — Борис Павлов. За словами рідних, він скоїв самогубство, оскільки мав онкозахворювання і туберкульоз.

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