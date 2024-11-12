Поліція завітала до "Київтеплоенерго" з обшуком: подробиці

Слідчі дії пов'язані з розслідуванням фактів будівельних робіт на одному з об’єктів енергетики, які виконувала підрядна організація.

12 листопада, до головного офісу КП "Київтеплоенерго" вкотре прийшли правоохоронці – представники Управління поліції у метрополітені Головного управління Нацполіції у м. Києві.

Про це повідомили в пресслужбі компанії.

Привід для обшуків – начебто порушення підрядником трудового законодавства та наявність у нього офіційно не оформлених працівників. В установі зазначили про абсурдність таких звинувачень з боку правоохоронців.

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"Адже підприємство не має жодного стосунку до трудових відносин у колективі іншого суб’єкта господарювання", – розповіли в "Київтеплоенерго".

Там також наголосили, що наразі правоохоронці намагаються вилучити оригінали документів за ще не закінченими договорами, що може призвести до зриву виконання робіт на об’єктах критичної інфраструктури міста під час опалювального сезону.

Нагадаємо, що співробітники СБУ затримали ще одного агента ФСБ, який коригував ракетно-бомбові та артилерійські удари російських військ по українських силах, що обороняють Куп’янськ на Харківщині.

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