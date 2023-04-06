Поліціянти за кілька тисяч доларів перевозили ухилянтів за кордон: ДБР викрило схему

Поліціянтові загрожує 9 років позбавлення волі за організацію схеми незаконного переправлення осіб через державний кордон.

Працівники ДБР повідомили про підозру правоохоронцеві, який організував схему незаконного переправлення осіб призовного віку через держкордон України.

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

За інформацією слідства, поліцейський сектору реагування патрульної поліції одного з райуправлінь поліції Сумщини сформував "команду" зі своїх колег та працівників інших державних установ для вивезення військовозобов’язаних чоловіків через українсько-молдовський кордон.

Кожному учасникові була відведена своя роль: одні підшукували зацікавлених осіб, інші – проводили інструктажі, займалися організаційними питаннями.

"Клієнти" прибували до Одеси, звідки трансфером вирушали до Кишинева. Через кордон чоловіків переводили учасники групи, використовуючи свої службові повноваження. Вартість "послуги" становила 5 тисяч доларів США.

Фото: Державне бюро розслідувань

Організатора схеми було затримано під час отримання оплати від чергового "клієнта". За попередньою інформацією, ділки займалися протиправним "бізнесом" ще від травня 2022 року.

Правоохоронцю повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення через державний кордон осіб призовного віку (ч. 3 ст. 332 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 9 років.

Нагадаємо, в Закарпатській області затримали карету швидкої допомоги, яка вивозила ухилянтів за кордон. Схему організував фельдшер та його спільник.

Нова схема: ухилянтів вивозили за кордон на "шкидкій"

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