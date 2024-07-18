Поліції хочуть дозволити частіше бити українців електрошокерами: деталі

В Україні хочуть розширити підстави для застосування електрошокерів поліцією.
Кабмін схвалив розроблений МВС законопроєкт про розширення підстав для застосування електрошокерів поліцією.
Про це передає заступник міністра внутрішніх справ Богдан Драпатий і пресслужба МВС.
Проєкт Закону пропонує розширити перелік підстав для застосування електрошокерів поліцейськими:
- під час затримання особи, яка підозрюється в учиненні кримінального правопорушення та чинить опір або намагається втекти;
- під час затримання особи, яка чинить фізичну протидію поліцейському;
- під час затримання особи, яка намагається втекти з-під варти.
Водночас, у документі передбачена заборона поліцейським використовувати електрошокові пристрої в ділянках голови, шиї та статевих органів.
Станом на сьогодні в чинному законі є лише дві підстави для застосування електрошокерів поліцейськими:
- для відбиття нападу на поліцейського, іншу особу та/або об’єкт, що перебуває під охороною;
- для відбиття нападу тварини, що загрожує життю або здоров’ю особи чи поліцейського.
Раніше повідомлялося, що Нацгвардії дозволили застосовувати засоби примусової зупинки автомобіля, кайданки та електрошокери.
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