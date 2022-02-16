Поліцію перевели на посилений режим: очільник відомства повідомив про перші результати

На сьогодні поліція повністю контролює криміногенну ситуацію в усіх регіонах України.

Відучора, 14 лютого, через загострення ситуації навколо України особовий склад Національної поліції переведений на посилений режим несення служби. Очільник Нацполіції Ігор Клименко повідомив, що перехід на службу в посиленому режимі вже дає перші позитивні результати.

Про це він сказав під час вечірнього телемарафону з нагоди Дня єднання у середу, 16 лютого.

Він наголосив, що на сьогодні поліція повністю контролює криміногенну ситуацію в усіх регіонах України. Від моменту введення посиленого режиму зменшилась кількість злочинів та ДТП, натомість збільшилася кількість звернень до правоохоронців.

"Перехід на службу в посиленому режимі дає вже перші плоди. Я хочу сказати, що за ці дні збільшилася кількість звернень громадян до Нацполіції - від 49 до 53 тисяч. Але в першу чергу - це інформаційні та консультативні звернення громадян. За два дні, 13-14 лютого, ми маємо зменшення злочинів на 23% - від 3 тис. до 2,3 тис. Ми спілкуємося з нашими громадянами, що найголовніше - ми один одного чуємо", - сказав Клименко.

Також керівник Нацполіції зауважив, що вперше за останні роки за 14 лютого 2022 року в Україні не трапилося жодної смертельної аварії.

"За понеділок-вівторок кількість ДТП в державі зменшилася на 46%. Вперше за багато років вчора (14 лютого - ред.) для 40-мільйонної країни у нас не було жодного загиблого в результаті ДТП. Позавчора - один загиблий. У порівнянні з минулим тижнем, ми мали 13 жертв ДТП", - сказав він.

Нагадаємо, на тлі повідомлень про ймовірну ескалацію з боку РФ увесь особовий склад Національної поліції України переведений на посилений режим несення служби.

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