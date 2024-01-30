Поліцію зобов'язали затримувати та доправляти до ТЦК — зміни до мобілізації-2024

Кабінет міністрів 30 січня передав до Верховної Ради нову версію законопроєкту про мобілізацію. Відомо, що поліцію зобов'язали затримувати та доправляти в ТЦК.

Про це свідчить інформація у законопроєкті про мобілізацію, який передали до ВР.

Зокрема в статті 24 законопроєкту йдеться про додаткові повноваження поліції під час мобілізації в Україні.

"За зверненням ТЦК та СП, органів СБУ або розвідувальних органів України, органи та підрозділи, що входять до системи поліції, беруть участь у здійсненні заходів щодо оповіщення військовозобов’язаних та резервістів спільно з представниками територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, а також здійснюють адміністративне затримання та доставлення до цих центрів та органів призовників, військовозобов'язаних та резервістів, які вчинили адміністративні правопорушення, передбачені статтями 210, 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення", — йдеться у тексті.

ТСН.ua зібрав основні положення нової версії законопроєкту про мобілізацію. Зокрема документ містить інформацію про обов’язкову реєстрацію електронного кабінету призовника, військовозобов’язаного, резервіста.

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