Поліомієліт повернувся до України: єдиним захистом є щеплення

В одному з 200 випадків він може загрожувати невиліковним паралічем.

Поліомієліт повернувся в Україну.

Про це інформує Міністерство охорони здоров'я України у Telegram-каналі.

В 1 з 200 випадків він може загрожувати невиліковним паралічем. Серед тих, кого паралізувало внаслідок поліомієліту, 5–10% помирають через те, що параліч уразив саме дихальні м’язи.

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Ліків проти цього захворювання не існує. Єдиним захистом є щеплення.

Більше про цю небезпечну хворобу медики написали в картках.

Поліомієліт (9 фото)

У Міністерстві стурбовані ситуацією із щеплення дітей від цього недугу, адже восени вже спостерігався спалах поліомієліту, тоді у дітей на Закарпатті виявили поліовірус.

Нагадаємо, поліомієліт — це гостре вірусне захворювання, яке може спричинити параліч і навіть смерть. Симптоми поліомієліту залежать від того, чи уражає вірус центральну нервову систему. Однак зазвичай його носії спочатку не мають симптомів, або плутають їх із ГРВІ, тому поліомієліт буває важко діагностувати. Ця хвороба не лікується, але від неї можна вберегтися за допомогою вакцини. Відповідно до плану, вакцинація проти поліомієліту передбачена для нещеплених дітей до 6 років.

Щеплення можна зробити у державних медичних закладах безоплатно, наголошують у МОЗ.

Нагадаємо, в Україні зафіксували кілька випадків поліомієліту. Недугу виявили в одному з селищ Рівненської області. Спершу хворобу діагностували у 1,5-річної дитини, потім — ще у шести осіб. Після чого до регіону відправили епідеміологів, які займаються вивченням обставин потрапляння до нашої країни інфекції.

Також у Рівненській області розпочалась масова вакцинація проти поліомієліту.

Спалах поліомієліту на Закарпатті: у п'ятьох дітей діагностували поліовірус