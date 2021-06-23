Політ "Мрії": найбільший у світі літак Ан-225 рушив у рейс на замовлення однієї з країн НАТО

Це перший політ цього року.
Політ "Мрії". У небо здійнялася гордість України - славетний Ан-225.
Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок.
Це найпотужніший і найбільший літак у світі. Надвечір він рушив у рейс на замовлення однієї з країн НАТО. Стартував велетень з аеродрому Гостомеля. Після тривалого технічного обслуговування це перший політ цього року.
Варто зазначити, що попередній рейс "Мрія" виконала торік у вересні - з Шотландії до Ізраїлю. Нинішній політ комерційний - за умовами контракту подробиць не розголошують. Зліт "Мрії" щоразу привертає увагу багатьох людей. Та й для екіпажу судна це завжди зворушлива подія.