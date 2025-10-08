Політ на 20 000 км: як птахи з України знаходять дорогу у вирій і чому не всі повертаються

Птахи / © pixabay.com

Лелеки та ластівки вже покинули свої гнізда й вирушили у довгу та виснажливу подорож на інший континент. Проте їхній шлях — це не романтична прогулянка, а справжня боротьба за виживання, де небезпека чатує на кожному кроці.

Про це розповіла Львівський орнітолог Ганна Кузьо.

Політ у вирій — це марафон довжиною до 11 тисяч кілометрів в один бік, і далеко не всім судилося його завершити. Для лелек, які покладаються на теплі потоки повітря від землі, політ над морем — це вирок. Якщо птаха занесе над Середземне море, він може загинути, не маючи змоги перепочити.

Але й на суші на них чекають смертельні пастки, створені людиною.

«У птахів маршрути складалися століттями, у них немає чатиків у „Телеграмі“, де повідомляють про нові небезпеки», — пояснює орнітолог.

Величезні вітрові електростанції стають гігантськими м’ясорубками для птахів, які не підозрюють про загрозу. Не менш страшною є і давня традиція полювання. На Мальті, в Італії та країнах Африки на перелітних птахів, зокрема на ластівок та лелек, досі влаштовують масові відстріли.

Більшість лелек та ластівок залишають Україну наприкінці літа. Подорож білого лелеки на південь Африки триває близько 50 днів. Цього року, за даними спостережень, осіння міграція почалася аномально рано — 7 серпня, що вчені пов’язують із глобальними змінами клімату. Тож більша частина птахів вже мала б дістатися місць своєї зимівлі.

Дорога додому — ще небезпечніша

Здавалося б, найстрашніше позаду, але шлях назад, до України, є ще більш ризикованим. Дослідження показують, що смертність птахів під час весняної міграції у 6 разів вища, ніж під час осінньої. Головна причина — непередбачувана погода.

«Якщо лелека прилетів, а тут випав сніг, він ще може якось вижити в енергоощадному режимі. А от маленька комахоїдна ластівка у разі похолодання просто гине від голоду», — зазначає Ганна Кузьо.

Як птахи не губляться

Незважаючи на всі загрози, птахи щороку долають тисячі кілометрів, щоб повернутися додому. Це явище, відоме як «хомінг», є однією з найбільших загадок природи. Птахи використовують унікальну систему навігації: вони орієнтуються за ландшафтом, річками, Сонцем, зорями і навіть магнітним полем Землі. Саме цей внутрішній компас веде лелек назад, часто в те саме гніздо, де вони вивели пташенят минулого року.

Нагадаємо, водночас деякі види за останні десятиліття змінили свою поведінку й більше не відлітають так масово.

У граків специфічна була картина міграції. Наші популяції граків відлітали на південь, зимували там. А до нас, скажемо, в Київ прилітали граки з півночі.

Однак останнім часом такої масштабної міграції вже не спостерігається. Птахи знаходять достатньо їжі навіть узимку, і саме це є вирішальним фактором для виживання. Через багатшу кормову базу в міста почали залітати навіть види, які раніше не були для них характерні — наприклад, горлиці та кільчасті голуби.