Політати над Прип’яттю: з’явилася можливість віртуальної мандрівки до Чорнобиля

Над проектом працювала команда з понад двохсот фахівців.

У Мережі з’явилася освітня та комунікаційна платформа “Чорнобиль. Подорож” - продовження однойменної мультимедійної виставки, відкритої в Національному комплексі “Експоцентр України” до 35-річчя Чорнобильської катастрофи.

Про це повідомили на сайті президента України, ініціативою якого було її створення.

Над проектом, який було створено Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України спільно з Державним агентством з управління зоною відчуження за підтримки Міністерства культури та інформаційної політики, працювала команда з понад двохсот фахівців: від істориків до радіологів.

Також читайте У Чорнобильському заповіднику молодий вовк грався та позував фотографу: фото

На сайті представлено розсекречені документи та наукові дослідження, що допомагають розібратися в причинах трагічних подій та зруйнувати поширені міфи про Чорнобиль.

Сайт “Чорнобиль. Подорож” створений за принципами скролітелінгу – це безперервна розповідь з мультимедійними елементами, що активуються під час гортання й натискання.

Перейшовши за посиланням, можна здійснити інтерактивну подорож у просторі та часі, зокрема політати над сучасною Прип’яттю, радіолокаційною станцією “Дуга” та покинутими селами Полісся, а також ознайомитися з хронологією аварії, світовим контекстом 1986 року, почути розмови про майбутнє зони відчуження та історії людей, чиї долі змінила катастрофа.

Для відвідувачів існує можливість приєднатися до цього проекту, поділившись своєю історією про Чорнобиль чи баченням його майбутнього. Для цього на сайті передбачена спеціальна форма, щоб доповнити проект своєю розповіддю. А щоб висловити думку про розвиток Чорнобиля, слід натиснути на відео з дискусією фахівців у блоці “Сьогодні, завтра”.

Нагадаємо, у Чорнобилі стрімко зросла кількість відвідувачів. Туристів їде не менше, ніж до пандемії.

Читайте також: