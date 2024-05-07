У Кремлі брязкають ядерною зброєю: експерт пояснив, чи справді є загроза удару

Меседжі Путіна, які він надсилає світу, схожі на політичну демонстрацію як помсту за те, що весь світ вирішив проігнорувати його інавгурацію.

Ядерні навчання, які анонсувала Росія, схожі на політичну демонстрацію. І це може бути своєрідна помста за те, що весь світ вирішив проігнорувати інавгурацію Путіна.

Про це в ефірі телеканалу “Еспресо” розповів військовий експерт Defence Express Іван Киричевський.

"Я пропоную почати з деяких дивних моментів щодо того, як росіяни проводять навчання з відпрацювання застосування тактичної ядерної зброї. Немає даних, як би вони мали бути насправді, тобто нема якогось усталеного алгоритму зі сценарієм у разі таких навчань. Штатно щодо застосування ядерної зброї, стратегічної чи тактичної, відповідає спеціальне управління в системі генштабу, але у них цим чомусь займається міноборони РФ за дорученням їхнього диктатора Путіна”, - наголосив Іван Киричевський.

За його словами, меседжі Путіна, які він надсилає світу, схожі на політичну демонстрацію як помсту за те, що весь світ вирішив проігнорувати його інавгурацію.

Водночас на практиці тактична та стратегічна ядерна зброя відрізняється засобами доставлення, залежно від її дальності й потужності.

"Якщо росіяни справді говорять лише про тактичну ядерну зброю, то, найімовірніше, йдеться про боєголовки до "Іскандерів" на дальність 500 км і, можливо, про тактичні ядерні авіабомби. Але є нюанс, що можуть бути боєголовки до "Іскандерів" середньої дальності, як крилатий "Іскандер-К", який радше є стратегічною ядерною зброєю. Також і ті ракети, які у них застосовуються під бомбардувальники, а це Х-22, Х-101, Х-55, але це теж уже стратегічна ядерна зброя. Тому наперед передбачити, до якої міри безумства вони можуть дійти зі своїм ядерним шантажем, складно”, - розповів Киричевський.

Водночас приховано підготуватися навіть до імітації відпрацювання ядерної зброї росіяни не зможуть, навіть якщо їм спаде на думку прикрутити ядерну боєголовку до якихось з ракет, яка полетить на нашу територію.

Якщо росіяни й поставлять ядерну боєголовку, то ми її зможемо збити, і вона не спрацює так, як у РФ задумували.

"Щоб вкрутити ядерну боєголовку на "Іскандер", росіянам треба відкрутити від "Іскандера" звичайну боєголовку, а щоб поставити ядерну боєголовку, потрібні спеціальні машини, які дуже помітні з космосу. Має бути спеціальний конвой. Навіт, якби вони і знайшли якийсь підземний ангар, однаково буде помітно, що кудись росіяни привезли цілу колону машин зі спеціальними "будками". На супутнику це буде дуже чітко видно. Вони можуть імітувати, що ці машини під ядерні боєголовки щось возять, щоб чисто полякати, але не підіймаючи самі ці боєголовки, тому що їх треба возити у спеціальному режимі, адже, наприклад, така боєголовка може вибухнути раніше часу, причому на території РФ, і, звісно, проти цього ніхто не буде проти", - підкреслив військовий експерт.

Нагадаємо, в ГУР прокоментували можливість застосування Росією ядерної зброї.

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