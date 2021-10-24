"Політика залізної завіси не спрацює": у МЗС відреагували на закиди РФ щодо пунктів зв'язку біля окупованих територій

Росії нагадали про її міжнародно-правові зобов'язання.

В Раді національної безпеки і оборони України анонсували розробку технічного завдання з відкриття на лінії розмежування з тимчасово окупованими окремими районами Донецької та Луганської областей і Кримом пунктів зв'язку для комунікації громадян із представниками української влади і це обурило росіян, проте в українському МЗС дали їм відповідь.

Слова речника МЗС України Олега Ніколенка наводить агентства "Інтерфакс-Україна".

За його словами, Росія не може завадити мешканцям окупованих нею територій комунікувати з українською владою. Крім того, зв'язок з тими, хто залишився за лінією розмежування, є пріоритетним для президента Володимира Зеленського.

"Росія не зможе перешкодити жителям тимчасово окупованих Донбасу і Криму комунікувати з українською владою. Так само як і не змогли радянські окупаційні війська перешкодити контактам німців зі Східного і Західного Берліна. Політика залізної завіси не спрацює", - сказав Ніколенко агентству "Інтерфакс-Україна" в неділю.

Він зазначив, що деградація ситуації на тимчасово окупованих територіях потребує інноваційних рішень України.

"Поліпшення життя українців по обидва боки лінії розмежування, надання їм якісних державних послуг і зміцнення їхнього зв'язку з рештою української держави залишається безумовним пріоритетом для президента Володимира Зеленського", – наголосив спікер.

Ніколенко зазначив, що РФ як держава-окупант повинна чітко виконувати свої міжнародно-правові зобов'язання і домовленості лідерів Нормандського формату – забезпечувати базові потреби населення в підконтрольних їй територіях, зокрема належний захист від коронавірусної хвороби Covid-19, розблокувати роботу контрольних пунктів в'їзду-виїзду на лінії розмежування, припинити саботаж діяльності Тристоронньої контактної групи, гарантувати безпечний і надійний доступ Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ до всієї окупованої території, забезпечити міжнародним організаціям, включно з МКЧХ, повний і безумовний допуск до всіх утримуваних у зв'язку з конфліктом осіб.

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Такі рішення і дії української влади обурили росіян. У своєму телеграм-каналі офіційна представниця російського МЗС Марія Захарова відреагувала на створення пунктів зв'язку з окупованими територіями, яке підтримала РНБО. За її словами, дії української влади нібито є черговою провокацією.

Також Захарова звинуватила Україну у відсутності соціальних виплат на окупованих територіях Донбасу. Крім того, за словами російської чиновниці, відкриття таких пунктів на межі з Кримом не має сенсу, бо жителі півострова "уже сказали все, що хотіли".

Нагадаємо, що за підсумком засідання РНБО в п'ятницю секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що ухвалено рішення протягом двох тижнів доручити Міністерству цифрової трансформації розробити технічне завдання для створення пунктів зв'язку і найближчим часом його впровадити для того, щоб у людей була можливість спілкування безпосередньо з усіма органами влади, які є в нашій країні, включаючи президента.

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