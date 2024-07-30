Політики, які воюють на фронті або загинули за Україну: розкриваємо імена

У мережі часто можна почути наративи: а де діти депутатів, чому не на війні, де самі політики чи інші відомі люди? І часто такі теми роздмухує Росія, аби посіяти розбрат серед українців. Тих, хто стабільну кар’єру та перспективи поміняли на зброю та стали на захист України, насправді дуже багато й, на жаль, серед них також є ті, хто віддав своє життя за Батьківщину.

Їхні імена та з яких вони партій – читайте в ексклюзиві TSN.ua.

Політики на фронті

Від українців часто можна почути: “прийдуть хлопці з фронту і наведуть в державі лад”. Така надія з одного боку дещо примарна, бо після війни бійцям потрібно буде відновитися як фізично, так і психологічно. А це вимагає часу і сил, тому багатьом точно буде не до політики. До того ж політики, які воюють, або воювали, є вже зараз. Дехто з них поєднує роботу у Раді та інших органах місцевого самоврядування зі службою в підрозділах ЗСУ. Вони були політиками, деякі навіть склали мандат заради служби в ЗСУ. Якщо брати Верховну Раду України, то ще з перших днів війни на фронт пішли такі нардепи як: Роман Костенко з фракції "Голос", він же секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки, військовий досвід парламентар має з 2014 року, служив у зоні АТО і входить до числа "кіборгів" – захисників Донецького аеропорту. Після повномасштабного вторгнення РФ брав участь в обороні Миколаєва, а також у звільненні Снігурівки.

Його колега нардеп Роман Лозинський – перший заступник голови комітету Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, теж з фракції "Голос", є матросом Сил спеціальних операцій ЗСУ, тож теж із перших днів пішов на фронт. У вересні 23-го Лозинський повідомив, що після 15 місяців служби він повернувся до Верховної Ради.

"Щоб уникнути подвійних трактувань, одразу напишу, що я не демобілізований. Бо таких підстав для мене, як і більшості мобілізованих, не було. Але були підстави відповідно до вимог Закону про статус народного депутата (ст. 20 п. 6). Я повернувся до державної служби. Продовжую працювати з моїм підрозділом, але вже не у зоні бойових дій"

Хто з ВРУ пішов на фронт

До Збройних сил України доєднався і заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики Сергій Рудик. У 2014 році він був волонтером, а 2022-му костюм теж замінив на камуфляж. Вже згодом депутат зізнався, що ще у 2021 році підписав контракт резерву першої черги, за яким, у разі війни, зобов’язувався прибути до територіального центру комплектування, тож після голосування в Раді поїхав до Печерського військкомату.

У перші місяці повномасштабної війни деякі політики, як от нардеп від ЄС Володимир В’ятрович і колишній голова парламенту Андрій Парубій, а також нардеп від "Слуги народу" Святослав Юраш – він же член комітету з питань зовнішньої політики, нині проходить службу у 24-му окремому штурмовому батальйоні "Айдар". Судячи з фото на Facebook, він воює на Донбасі.

Також на фронт пішов і колишній віцеспікер Верховної Ради і чинний депутат Львівської міської ради, свободівець Руслан Кошулинський. На захист України став також екснардеп-свободівець Андрій Іллєнко. До речі, в інтерв'ю "Українській правді" у 2023 році він заявив, що лідер ВО "Свобода" Андрій Тягнибок долучився до ЗСУ.

"Олег Тягнибок із перших днів знаходиться у складі ЗСУ (до речі, як і його брат). Він знаходиться в структурах, які займаються організацією сил спротиву... У будь-якому разі він залучений у всі ці процеси. До речі, його син теж служить (у Національній гвардії)".

Екснардепи на фронті

Звісно, що у лавах ЗСУ служать не лише чинні, а й колишні депутати. Так, екснардеп "свободівець" Юрій Сиротюк – солдат-гранатометник, з 5-ої окремої штурмової бригади ЗСУ, захищав країну на одному з найбільш гарячих напрямів – у Бахмуті, наразі він також на фронті.

З перших днів російського вторгнення на службі перебуває й депутат Київради від ЄС Олександр Погребиський. Він приєднався до лав 206-го батальйону територіальної оборони. Після відступу росіян з-під Києва мобілізувався на фронт до Збройних сил України, у ході боїв отримав контузію. Попри поранення у 23-му році, він брав коротку відпустку, щоб відвідати сесію Київради, на якій ухвалювали важливі рішення. Між іншим, на початку повномасштабної війни росії проти України саме підрозділ Погребиського затримав депутата-зрадника Нестора Шуфрича.

Крім цього, ексгенпрокурор Юрій Луценко долучався до оборони столиці у лавах ТрО. Луценко також захищав Миколаївщину та Бахмут, а у липні 2023-го заявив, що йде з армії через інвалідність, яку встановила ВЛК. Наприкінці квітня 2022-го року екснардеп Олег Ляшко гучно заявив, що йде на війну. Щоправда, згодом спалахнуло кілька скандалів: ексвійськова Євгенія Емеральд заявила, що насправді Ляшко разом із її ексчоловіком "воюють" у Києві, а гроші отримують, наче воїни на "нулі". Але це вже інша історія, про яку ми неодноразово розповідали. Звісно, що такі дії деяких осіб лише паплюжать честь їхніх колег і варто б про це задуматися.

До речі, є серед військовослужбовців з Верховної Ради і жінка. Це позафракційна народна депутатка Людмила Буймістер. На її думку, взагалі-то кожен військовозобовʼязаний чоловік і жінка мають вміти захищати себе, свою сімʼю та країну. В інтерв'ю у жовтні 2023-го депутатка розповідала, що спочатку служила у добровольчому батальйоні Сил Спеціальних Операцій, а згодом – у 111-й бригаді територіальної оборони ЗСУ. За її словами, здебільшого вона перебуває на сході країни. Багато серед нардепок і тих, хто на війні втратили коханих людей.

Біда торкнулася родини Ольги Стефанишиної: на Чернігівщині, рятуючи людей, від ворожого снаряду загинув її чоловік Богдан, учасник Територіальної оборони. Ще більше імен можна назвати серед депутатів місцевих та обласних рад, які пішли на фронт. Серед них було багато ветеранів АТО/ООС, тож від 24 лютого вони знову стали у стрій, а є й такі, що заради служби навіть склали депутатський мандат.

Депутати на фронті у відсотках

Наприклад, на запит Руху ЧЕСНО у червні 2022 року, регламентний комітет ВРУ також повідомив, що відносно народного депутата від ЄС Михайла Забродського є лист тодішнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного про перебування з 24 лютого 2022 року нардепа у розпорядженні міністра оборони України. Бо Забродський є генерал-лейтенантом ЗСУ, а також був командувачем Десантно-штурмових військ у 2015–2019 роках. У 2023 році ВРУ достроково припинила повноваження Забродського – генерал-лейтенант повернувся до військової служби.

Крім того, рух "Чесно" зробив дослідження і з’ясував, що станом на 21 липня 2023 року найбільше служать з "Європейської солідарності" (328 депутатів), зі "Свободи" (104), з "Батьківщини" (103), з партії "За майбутнє" (48), з "Пропозиції" (28), з "Радикальної партії Олега Ляшка" (22) та з "Удару" (10). Партія “Голос” тоді повідомила, що не має можливості оновити дані 2022 року, а "Слуга народу" надавати дані відмовилася. Отож, "Радикальна партія" має найбільший відсоток депутатів-фронтовиків на місцевому рівні. На другому місці "Свобода", а на третьому – "Європейська Солідарність".

Звертаємо увагу, що до уваги бралися дані партій щодо депутатів місцевих рад міст, областей і районів, які взяли до рук зброю під час повномасштабного вторгнення. Найбільше втрат у "Свободи", пояснюють це тим, що комбатантське об'єднання служить на найважчих напрямках.

Якщо ж говорити про відомих політиків із місцевих рад, то ви точно знаєте: від 2016 року і нині службу у лавах ЗСУ несе депутатка Київради 9-го скликання Аліна Михайлова. У 2017 році вона познайомилась з Дмитром "Да Вінчі" Коцюбайлом – першим добровольцем, який прижиттєво отримав звання Героя України. У пари зав’язалися стосунки, а після повномасштабного вторгнення вони пішли на службу разом, але 7 березня 2023 року Да Вінчі, який на війні з 18 років, загинув в бою під Бахмутом.

Не обходиться, звісно, й без тих, хто від мобілізації ухиляється. Водночас в Україні не скасовано "бронь" для народних депутатів, продовжують і ухвалюватися закони, через які все більше чоловіків підпадають під мобілізацію. Тож палка з двох кінців. З одного – це негативно впливає на моральний дух українців, з іншого – не слід забувати, що рішення у Верховній Раді не можуть ухвалюватися без необхідного кворуму. А часто ці рішення пов’язані і з підтримкою Збройних Сил України також.

24 липня країну облетіла звістка, що на Донеччині загинув колишній мер Умані Олександр Цебрій під час виконання бойового завдання. Він пішов до війська у перші дні повномасштабного вторгнення, служив у 58-й бригаді імені гетьмана Виговського.

Хто з депутатів загинув

Також за офіційними даними, серед депутатів, які пішли на фронт, нині відомо про 50 загиблих:

Чупилка Анатолій – депутат Черкаської обласної ради від “Свободи”, служив в 90-му окремому аеромобільному батальйоні, загинув ще під час АТО/ООС у 2015 році.

Матвіїв Тарас – депутат Жидачівської районної ради, що на Львівщині, воював у складі 24 ОМбр та загинув у Троїцьку в 2020 році.

Сергій Пономаренко – депутат Богодухівської районної Ради 7-го скликання від "Європейської Солідарності", загинув поблизу Харкова 28 лютого 2022 року.

Рудяк Тимофій – депутат Фастівської міської ради Київської області від "Європейської Солідарності", загинув 3 березня 2022 року на Київщині.

Марченко Олександр – нардеп 8-го скликання від партії “Всеукраїнське об’єднання “Свобода”, загинув 7 березня 22-го у Пущі Водиці.

Ковалів Володимир – депутат Самбірської міської ради, що на Львівщині, від “Свободи”, загинув 15 квітня 2022 року на Харківщині.

Сергій Духницький – депутат Волинської обласної ради 7-го скликання, депутат Ковельської районної ради від “Свободи”, загинув 24 травня 2022 року.

Роман Кузьмич – депутат Ланчинської селищної ради Надвірнянського району Івано-Франківської області, загинув 3 липня 2022 року біля с. Григорівка, Бахмутського району, Донецької області.

Тарас Жеребецький – депутат Львівської міської ради від “Європейської солідарності”, загинув 18 липня 22-го поблизу Лисичанська.

Ігор Бур’янов – депутат Подільської районної у місті Кропивницькому ради 6, 7, 8-го скликань, Кіровоградської області від партії “Пропозиція”, загинув 5 жовтня 22 року біля с. Орлянка, Куп’янського району, Харківської області.

В’ячеслав Зайцев – депутат Запорізької міської ради від “Європейської солідарності”, загинув 5 жовтня 22 року на Донеччині.

Ігор Дяченко – депутат 7-го скликання Голопристанської міської ради, Херсонської області від “Свободи”, загинув 22 жовтня 22 року біля с. Терни, Донецької області.

Юрій Лунь – депутат 6-го скликання Львівської міськради від “Свободи”, загинув 25 жовтня 22 року у с. Невське, Луганської області.

Володимир Сенишин – депутат Великогаївської сільської ради Тернопільського району від ЄС, загинув 10 січня 2023 року на Донеччині.

Аркадій Піщанський – депутат Київської районної у місті Полтава ради від “Свободи", загинув 24 січня 23 року, він був смертельно поранений у с. Парасковіївка, Донецької області, помер у військовому шпиталі Дніпра.

Віталій Свінціцький – депутат Львівської міської ради 7-го скликання від партії “Народний контроль”, загинув 25 січня 23 року.

Олександр Воробйов – депутат "Європейської Солідарності" у Чорнобаївській селищній раді, Херсонської області від ЄС, загинув 29 січня 23 року у Вугледарі.

Андрій Корнійчук – депутат Костопільської міської ради, Рівненської області від “Радикальної партії Олега Ляшка”, загинув 20 лютого 23-го року біля села Червонопопівка Луганської області.

Віталій Кабачок – депутат Полтавської обласної ради VII скликання від ЄС, загинув 3 березня 23-го біля Бахмута.

Іван Варчук – депутат Сокирянської міської ради, Чернівецької області від Аграрної партії України, загинув 4 березня 23-го на Харківщині.

Любомир Крупа – заступник голови Тернопільської обласної ради (2015–2020), депутат Тернопільської обласної ради 7-го, 8-го скликань та Великоберезовицької селищної ради від партії за майбутнє, загинув 23 березня 23 року на Куп’янському напрямку.

Артур Пірус – депутат міської ради Галицької Територіальної Громади, Івано-Франківська область від Української галицької партії, загинув 27 березня 23-го.

Анатолій Вертепний – депутат Вигодської селищної ради, Івано-Франківської області, загинув 8 квітня 23-го.

Анатолій Карбан - депутат Миргородської міської ради, Полтавської області від ЄС, загинув 13 квітня 23-го під Авдіївкою.

Олег Барна – народний депутат Верховної Ради 8-го скликання від ЄС, загинув 17 квітня 23-го на Донеччині.

Віталій Козачук – депутат Вишнівської сільської ради 8-го скликання Ковельського району, загинув 2 травня 23 у БахмУтському районі.

Юліан Матвійчук – голова Полтавської міської організації ВО "Свобода", депутат Полтавської міської ради 7-го скликання, помер у військовому госпіталі Дніпра від отриманих на фронті поранень.

Олександр Бобров – депутат Полонської міської ради, голова фракції, Хмельницька область від партії “Громадянська позиція”, загинув 8 червня 23-го на Запорізькому напрямку. Євгеній Брезицький депутат Великомихайлівської сільради, Дніпропетровської області, зигинув 23 червня 23-го.

Андрій Черніцький – депутат Хмельницької міськради 7-го скликання від “Свободи”, загинув 1 липня 23-го на Луганщині.

Сергій Слабенко – народний депутат України 4-го скликання, депутат Волинської обласної ради 5, 6, 7-го скликань від батьківщини, загинув 4 серпня 23-го на Запорізькому напрямку.

Сергій Ільницький – депутат Київської міської ради від ЄС, загинув 22 серпня 23-го біля селища Курдюмівка Бахмутського району, Донецької області.

Кирило Гузь – депутат Шосткинської районної ради, Сумська область позапартійний, обраний від “Опозиційної платформи “За життя”, загинув 4 вересня 23-го у селі Ямполівка, Донецької області.

Вадим Сергійко – депутат Сновської міської ради, Чернігівської області від партії “Рідний дім” 23 вересня 23-го року поблизу Федорівки, Донецької області.

Мирослав Ляшок – депутат Шосткинської районної ради, Сумська область від ЄС, загинув 21 жовтня 23-го поблизу Кремінної.

Ігор Іванюк – депутат Жовківської районної ради у 2010-2015 та Дублянської міської ради у 2015-2020 роках, від “Свободи”. Загинув 29 грудня 23-го на Бахмутському напрямку.

Георгій Ігнатьєв – депутат Сумської районної ради від “Батьківщини”, загинув 12 січня 2024-го під час несення служби.

Андрій Тимощук – депутат Подільської райради в м. Полтава від “Свободи”, загинув 2 січня 2024 року.

Володимир Гиренко – депутат 6, 7 та 8-го скликань Люботинської міської ради від “Блоку Кернеса”, загинув 1 лютого 24-го в селі Іванівка на Куп'янському напрямку.

Андрій Чечіль – депутат Фурсівської ОТГ, Київська область від свободи, загинув 21 січня 24-го поблизу селища Степове, Донецької області.

Микола Габа – депутат Бродівської міської ради, Львівська область від “Свободи”, загинув 8 лютого 24-го на Бахмутському напрямку.

Андрій Зеленчук – депутат Верховинської райради від партії “Слуга народу”, загинув 27 лютого 24-го на Запорізькому напрямку.

Назар Соколовський – депутат Саранчуківської сільської громади, Тернопільської області від ЄС, загинув 1 березня 24-го року біля Глухова, Сумської області.

Євген Лиманчук – депутат Конотопської міської ради 7-го скликання, Сумської області від “Свободи”, загинув 3 травня 24-го року у селі Нетайлове Донецької області.

Анатолій Бакун – депутат Покровської райради Кривого Рогу Дніпропетровської області (2014-2019) від “Свободи”, загинув 7 травня 24 року у село Мар’їнське Криворізького району, був сапером.

Микола Кравцуненко – депутат Ізмаїльської міської ради 8-го скликання, Одеської області від “Опозиційної платформи “За життя” загинув в середині травня 2024 року.

Костянтин Михальчук – депутат Шепетівської міської ради 7-го скликання, Хмельницької області від об’єднання “Самопоміч”, загинув 27 травня 24-го на Харківському напрямку.

Ігор Тарасюк – депутат Колодяжненської сільської ради, Волинської області від “Батьківщини”, загинув 14 червня 24-го року на Донеччині.

Серед загиблих депутатів були розвідники, снайпери, стрільці, командири груп, а хтось служив на посаді простого солдата.

Раніше йшлося про те, що битва за Торецьк розпочнеться вже найближчим часом.

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