Політолог назвав два сценарії припинення вогню: чи настане воно

Існує два основних сценарії того, як найближчим часом розгортатимуться події навколо можливого припинення вогню. Два сценарії мають різні дати, коли це може статися і як загалом може розвиватися.

Про це розповів доктор політичних наук Максим Розумний в ефірі "Еспресо".

З його слів, перший сценарій полягає в тому, що припинення вогню може початися на християнський Великдень - 20 квітня.

"Зважаючи на велику любов до, так би мовити, православ'я, релігійних різних символів російської верхівки, я не виключаю, що саме до святкування Великодня, яке плавно переходить в празнування "вєлікой побєди". Це той період, коли, якщо в Путіна є бажання завершити гарячу фазу війни ближчим часом, саме тоді це має статися. У мене є таке припущення, що цей сценарій живе вже досить давно. Ну, щонайменше від кінця 23-го року", - каже експерт.

Такий сценарій є логічним з точки зору того, що війна зайшла до глухого кута, з якого треба виходити.

Другий сценарій, на думку Поповича, полягає в тому, що припинення вогню не буде. Втім, період весна-осінь 2025-го російський диктатор Путін намагатиметься захопити ще більше українських територій.

"Путін, як завжди, в останній момент вирішить виторгувати собі чогось побільше, або, так би мовити, просто розвести, що називається, своїх партнерів. Спробує використати весну, літо, початок осені 25-го року для збільшення, так би мовити, своїх територіальних надбань і більшого тиску на Україну. Повного припинення вогню не станеться от в цей період, про який я кажу. Війна буде тривати. Обидва сценарії можуть супроводжуватися різними риторичними, політичними і всякими іншими ефектами. Когось можуть звинуватити в зриві домовленостей, можуть бути провокації, може бути просто затягування часу. Але от такі дві траєкторії, їх очевидно треба тримати в полі зору", - вважає політолог.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп зробив гучну заяву про мирну угоду України та Росії. Він вважає, що російський диктатор-президент Володимир Путін може затягувати час в питанні домовленостей щодо перемир'я.

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