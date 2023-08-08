Чи обстрілюватимуть росіяни Україну до Дня Незалежності: думка експерта

Так, росіяни можуть готувати удари до Дня Незалежності України. Однак цілком можливо, що обстрілів не буде, бо ворог розуміє: прикута особлива увага.

Про це в ефірі ТСН.ua сказав політолог Ігор Рейтерович.

Саме тому окупанти можуть легко вдарити по Україні в будь-який день, їм вже не потрібен якісь там символізм. Безумовно, вони його люблять.

"Якщо подивитися, то дуже багато якихось подій у війні вони прив'язують до якихось дат, це помітно. Але іноді вони домагаються до дуже відомих дат не прив'язуватися, оскільки це вже навіть для росіян буде виглядати дуже тупо, хоча вони тут абсолютні майстри", – каже політолог.

За словами Рейтеровича, Україні та українцям треба бути готовими щодня до того, що обстріли можуть відбутися. Це не прив'язано до певної дати, це прив'язано до інших причин.

"От останні кілька місяців причина дуже банальна і технічна: їм треба просто накопичувати хоча б якусь кількість ракет, які вони потім можуть запустити по Україні. Тобто в них немає зараз такого запасу, що вони можуть п'ять днів підряд це робити. Вони можуть це робити у 2-3 дні, такими хвилями. Потім кілька тижнів вони накопичують і потім знов завдають цих ударів", – підсумував політолог.

Раніше військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко висловив припущення, що росіяни готують удар після 20 серпня – саме до Дня Незалежності України.

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