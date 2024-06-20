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Політолог розповів, чи варто очікувати від саміту НАТО запрошення України до Альянсу

Політолог розповів, чи варто очікувати від саміту НАТО запрошення України до Альянсу

Політолог Денисенко про вступ до НАТО / Фото: УНІАН

Він закликав нічого серйозного не очікувати від саміту у Вашингтоні.

Наразі не слід очікувати, що найближчим часом Україна отримає від НАТО чіткий план дій щодо вступу до Альянсу.

Таку думку в етері ТСН висловив політолог Вадим Денисенко.

Він заявив, що він песимістично налаштований щодо якихось термінів вступу до НАТО.

"На жаль, я тут песиміст. Я не думаю, що тут будуть прийняті якісь кардинальні рішення про те, що нам нададуть чіткий план і ми чітко зрозуміємо, що ми вступаємо до НАТО тоді-то і тоді-то", - заявив Денисенко.

Він зазначив, що не слід нічого серйозного очікувати від саміту у Вашингтоні, щоб потім не було розчарувань.

"На жаль, нічого подібного не буде і тут дуже важливо, щоб ми не мали якихось великих ілюзій. Щоб ми потім не перетворювали всю цю історію в якусь супертрагедію. В принципі, нічого особливого я від цього саміту, на жаль, не чекаю", - сказав політолог.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США та союзники обговорюють зобов’язання України для вступу в НАТО.

Крім того, ми раніше інформували, що генсек НАТО розкрив план зі "швидкого" вступу України до Альянсу.

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