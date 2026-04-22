Поліцейська, яка втекла від стрільця в Києві, не була патрульною?: в МВС пояснили, як це трапилось

Підозрювана у службовій недбалості Анна Дудіна / © ТСН

Очільник Національної поліції України Іван Вигівський повідомив, що поліціянтка Анна Дудіна, яку підозрюють у службовій недбалості під час теракту в Києві 18 квітня, працює в апараті поліції. Тому жінка не була в нарядах з реагування постійно.

«Бачив публікації у медіа, що вона не патрульна. Це не зовсім правильне трактування. Ця співробітниця працювала не на лінії до цього, а в апараті, департаменті. І у неї функціонал був трохи інший», — прокоментував Вигівський.

Він продовжив, що у патрульній поліції Києва наразі некомплект становить близько 25% працівників. А інколи навіть більше. Саме тому до патрулювання залучають інших співробітників, коли є потреба.

Теракт 18 квітня стався у поминальні дні, коли в місті працює більше поліції.

«Звісно, коли є необхідність, ми все одно повинні реагувати, вчасно прибувати, то на підсилення ми залучаємо таких співробітників у наряди. Вона не була системно і на постійній основі у нарядах з реагування, але вона патрульна поліціянтка», — підсумував Вигівський.

У момент обрання запобіжного заходу Дудіна заявила, що не працює патрульною з 2019 року, однак її викликали через нестачу людей. Своє обвинувачення вона вважає несправедливим, адже наполягає, що не бачила нападника.

Як стало відомо учора, поліцейська, яка втекла з місця стрілянини в Києві, була медикинею на Майдані. Журналісти знайшли архівні фото з часів Революції Гідності.

Жінка не працює у патрульній поліції з 2019 року, однак її відправили на чергування, адже у поліції нині кадровий голод.

«Я не виконую завдання патрульного поліцейського роти від 2019 року. Мене відправили, тому що зараз у патрульній поліції Києва нестача особового складу понад 60%, і працівники апарату змушені виходити на лінію», — поділилася жінка.

У той день поліцію підсилювали, адже були поминальні дні.

На суді Анна Дудіна пояснила, чому не відкрила вогонь. За її словами, постраждалих із пораненнями голови рухати не можна, тому для пораненого хлопчика вона викликала медиків. Коли почалася друга стрілянина, після того, як терорист узяв нову зброю вдома, жінка не почала стріляти, адже не бачила нападника.

«Я підійшла буквально на метрів 30 і почула постріли. Я не знаю, що відбувається, звідки постріли. І звісно, що шукатиму укриття. Я не бачила самого стрільця», — сказала Дудіна.

Звинувачень у службовій недбалості жінка не визнає.