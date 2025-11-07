ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Укрaїнa
1378
2 хв

Поліцейського, який викрав сотні тисяч доларів зі служби, знайшли в лісі: подробиці

Начальник одного зі слідчих підрозділів Києва, який украв речові докази в іноземній валюті, облаштував собі комфортну схованку посеред лісу на Рівненщині.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Зниклі речові докази

Зниклі речові докази знайшли разом з поліцейським, який викрав їх зі служби / © Державне бюро розслідувань

Співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) затримали в Рівненській області начальника одного зі слідчих підрозділів Дарницького управління поліції Києва Юрія Рибянського, який підозрюється у викраденні речових доказів на суму 13,3 млн грн. Рибянський, якого розшукували три дні, переховувався у лісі, облаштувавши там комфортну схованку. Йому вже повідомлено про підозру за фактом заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах.

Про це повідомили в ДБР та в Офісі генпрокурора.

Як поліцейський «облаштував» собі схованку та де знайшли гроші

За даними слідства, фігурант порушив встановлений порядок зберігання речових доказів: замість того, щоб передати вилучені гроші до банку на відповідальне зберігання, він залишив їх у своєму службовому кабінеті. Йдеться про 13,3 млн грн у валюті США, Євросоюзу та України, які були раніше вилучені його підлеглими під час досудового розслідування.

«Через три дні — 6 листопада — працівники ДБР і поліції встановили місце перебування чоловіка. Він переховувався у лісі на Рівненщині, де облаштував тимчасове житло. Для цього придбав мікроавтобус, намет, зарядну станцію, значну кількість харчів та різноманітне спорядження для тривалого перебування в лісі», — зазначили в ДБР.

/ © Державне бюро розслідувань

Під час обшуків автомобіля та облаштованої «схованки» було виявлено й вилучено понад 12,6 млн грн в іноземній валюті. Наразі тривають невідкладні слідчі дії для встановлення місцеперебування решти викрадених грошей.

Що загрожує зловмисникові

Юрію Рибянському повідомлено про підозру в заволодінні чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем (ч. 5 ст. 191 ККУ). Чоловіка затримано, і наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Слідство вимагає тримання під вартою, але рішення має ухвалити суд.

За крадіжку речових доказів чоловікові загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Досудове розслідування ведуть слідчі ДБР.

Нагадаємо, через будівництво розкішних маєтків у Козині Київської області вартістю десятки мільйонів гривень ексвіцепрем’єр Олексій Чернишов став фігурантом нового розслідування НАБУ та САП.

