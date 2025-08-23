Поліцейського звільнили за викриття правди про побиття ветерана працівниками ТЦК

Працівники ТЦК вдарили і принизили ветерана

Поліцейський Іван Белецький з Ужгорода заявив, що його звільнили через допомогу ветерану, якого побили і принижували працівники ТЦК.

Про це Белецький написав у Facebook.

Йдеться про гучний скандал, який трапився в Ужгороді 25 червня. Тоді працівники ТЦК принижували ветерана, який має 2 групу інвалідності, словами: «Де купив інвалідність?» і били по голові.

«Головною причиною звільнення була моя допомога інваліду війни у відомій події, в результаті якої 25.06.2025 року двоє військовослужбовців Ужгородського РТЦК та СП просили від нього публічне вибачення», — стверджує поліцейський.

Белецький каже, що допоміг досягти ветеранам справедливості і посприяв передачі відеодоказу з місця події.

«Це дало змогу зруйнувати неправдиву версію військовослужбовців РТЦК, які були впевнені, що відео з місця події не буде і придумали, що це ветеран до них чіплявся», — зазначив правоохоронець.

Іван Белецький

Керівництво поліції обурили дії підлеглого

Белецький скаржиться, що керівництво обурилося через його дії. Тому, в подальшому відносно нього та поліцейської, яка зберегла те відео на місці події, почалось масштабне службове розслідування.

«Перевіряли кожен листок, який я тримав за рік в руках. Зібрали купу дрібних прогріхів, яких не реально було якісно уникнути ні фізично, ні матеріально», — визнає поліцейський.

Інші «гріхи» йому просто придумали, стверджує ужгородець.

«Вигадали, що я через бота поширив відео з місця події в ФБ, хоча я завжди все пишу від себе і мені для правди не потрібен бот. Того бота, „Ангелину Дмитриеву“, було створено хитро наступного дня після події. І саме заступник начальника дивом одразу виявив у бота на сторінці відеозапис з місця події, який у нього був також», — пояснює поліцейський.

За його словами, відео з місця події не набуло жодного поширення і потрапило до ветерана на його усне прохання. Воно не містило персональних даних, чи зафіксованого злочину. Ветеран мав право його отримати, вважає Белецький.

«Але, завдання стояло чітке — звільнити. Не знайшовши нічого кричущого, звільнили за те, що зібрали. Вийшло так, ніби ви когось на емоціях обматюкали, а вас за це розстріляли», — додав він.

Адвоката побили і мобілізували

«Мій адвокат, який маючи відстрочку пішов знайомитись з матеріалами, був затриманий „за порушення обліку“. Йому скасували відстрочку, мобілізували і під час перебування в Ужгородському РТЦК та СП зламали ребро», — стверджує поліцейський.

Раніше повідомлялося, що у Харкові чоловік напав із ножем на поліцейського та працівників ТЦК.