Поліцейських готуватимуть на полігонах: Клименко розкрив деталі

МВС посилює підготовку поліції / © Національна поліція України

В Україні посилять підготовку поліцейських в умовах війни. Для цього правоохоронців навчатимуть на спеціальних полігонах із залученням досвідчених інструкторів.

Про це розповів міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, передає «Ми-Україна».

За словами міністра, процес уже стартував.

«Ми вже з цього тижня відбираємо додатково інструкторів. Це інструктори спецпідрозділів Національної поліції, підрозділів бойових бригад, Національної гвардії та Державної прикордонної служби», — повідомив Клименко.

Він зазначив, що місця для проведення навчань уже визначені, а підготовка буде максимально наближена до реальних умов. Особливий акцент зроблять не лише на тактичних навичках, а й на психологічній витривалості.

«В першу чергу ми будемо звертати увагу на психологічну готовність роботи поліції в нинішніх умовах — коли дуже багато зброї, боєприпасів, і поліцейський має бути завжди готовий до дії в таких екстремальних ситуаціях», — наголосив міністр.

Клименко окремо підкреслив, що про масове направлення поліцейських на передову не йдеться.

«Що стосується фронту — я хотів би чітко підкреслити: мова не йшла про фронт», — сказав він.

Водночас він нагадав, що тисячі правоохоронців уже виконують завдання у зоні бойових дій.

Скільки поліцейських на фронті

«Наші поліцейські, які пройшли базову військову підготовку, вже перебувають на фронті — це 8800 осіб», — сказав міністр.

Інші ж працівники поліції проходитимуть стажування у прифронтових регіонах, де щодня відбуваються обстріли, евакуації та фіксація воєнних злочинів.

«Йдеться про направлення в прифронтові регіони, де поліцейські працюють щодня — документують злочини, проводять евакуацію разом із ДСНС», — додав очільник МВС.

