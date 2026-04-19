Поліцейських, які втекли з місця теракту у Києві, відсторонили: подробиці

Теракт у Києві / © Associated Press

Службове розслідування розпочато, а поліцейських відсторонено на час перевірки, результати якої будуть оприлюднені найближчим часом.

Про це повідомив очільник Нацполіції України Іван Вигівський.

«За дорученням міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка щодо дій патрульних поліцейських на місці стрілянини у Голосіївському районі розпочато службове розслідування. На період перевірки співробітників поліції відсторонено від виконання службових обов’язків. Маємо встановити всі обставини події без винятків: вивчаються наявні відеоматеріали, зокрема й ті, що поширені в мережі, опитуються свідки», — зазначив він.



Теракт у Києві 18 квітня — останні новини

У Голосіївському районі Києва 58-річний уродженець Москви, який жив в українській столиці, почав стріляти в людей на вулицях, а потім захопив заручників у супермаркеті, де його ліквідували спецпризначенці КОРД.

За останніми даними, крім стрілка, загинули шестеро людей і постраждали 14.

Сусіди чоловіка, який влаштував стрілянину в Голосіївському районі Києва, кажуть, що він жив у квартирі, поруч з якою скоїв теракт, близько 10 років. Чоловік жив сам, сім’ї не мав і з сусідами не спілкувався — лише вітався.

Тим часом Мережею шириться відео, на якому видно втечу копів з місця стрілянини.

